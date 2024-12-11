Enerji kullanımının çevresel etkilerini ele almak, sürdürülebilir enerji çözümlerini tartışmak, enerji kullanımının bilimsel analizlerini yapmak ve bu alanda iş birliği imkanlarını artırmak amacıyla 15. Uluslararası Ekserji, Enerji ve Çevre Sempozyumu düzenlenecek. 19-21 Aralık 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek sempozyumda ABD, Kanada ve İngiltere’deki üniversitelerden akademisyenler bir araya gelecek.

15. Uluslararası Ekserji, Enerji ve Çevre Sempozyumu (15th International Exergy, Energy, and Environment Symposium - IEEES-15), 19-21 Aralık tarihlerinde İstanbul Atlas Üniversitesi’nde düzenlenecek.

Sempozyum Başkanı İstanbul Atlas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Utlu, sempozyum ile ilgili yaptığı açıklamada, enerji üretim ve tüketim süreçlerinin, çevre ve küresel ısınma üzerinde ciddi etkiler oluşturduğunu belirtti. Prof. Dr. Zafer Utlu, şunları söyledi: “Dünyaca ünlü bilim insanlarının katılacağı sempozyumda enerji üretiminden tüketimine kadar olan süreçlerin çevre üzerindeki etkilerini değerlendirilirken, yenilikçi yaklaşımlar ve yeşil enerji çözümlerine odaklanmayı amaçlıyoruz. Bilim insanları, sektör temsilcileri, akademisyenler ve karar alıcıların bir araya geleceği bu etkinlikte, enerji kullanımının bilimsel analizi, enerji politikaları, karbon emisyonları, yenilenebilir enerji kaynakları, enerji verimliliği ve çevresel sürdürülebilirlik gibi kritik konular masaya yatırılacak” dedi.

Sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler geliştirmek için fırsat sunacak

Sempozyumun yalnızca bu etkileri tartışmakla kalmayıp aynı zamanda sürdürülebilir ve yenilikçi çözümler geliştirmek için bir fırsat sunacağını vurgulayan Prof. Dr. Zafer Utlu, “Enerji, ekoloji, eğitim, mühendislik, doğa bilimleri, sosyal bilimler, ekonomi, yönetim, fizik bilimleri, bilgi teknolojileri gibi enerji kullanımı ve küresel ısınmayla ilgili tüm disiplinlerden katılımcılar bu yıl İstanbul Atlas Üniversitesi’nde düzenlenecek bu özel etkinliğe davetlidir” dedi.

ABD, Kanada ve İngiltere’deki üniversitelerden akademisyenler katılacak

Sempozyuma özel konuşmacı olarak Kanada Ontario Tech Üniversitesi’nden Prof. Dr. İbrahim Dinçer, Virginia ABD Commonwealth University’den Prof. Ram B. Gupta, İngiltere Brunel University’den Prof. Jouhara, ABD University of Nevada’dan Prof. Yunus A. Çengel, Kanada University of Waterloo’dan Prof. Feridun Hamdullahpur ve Yaşar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Arif Hepbaşlı katılacak.

Enerji kullanımından yeşil dönüşüme pek çok konu ele alınacak

Sempozyumun öne çıkan başlıkları “Enerji kullanımının bilimsel analizlerinin yapılması”, “Fosil yakıtların çevresel etkileri ve azaltma stratejileri”, “Yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması”, “Enerji verimliliği ve karbon ayak izi yönetimi”, “İklim değişikliğiyle mücadelede enerji sektörünün rolü”, “Yeşil dönüşüm sürecinde sektörler arası iş birlikleri” olacak. Sempozyum sonunda sürdürülebilir enerji uygulamaları ve çevre dostu politikalar üzerine kapsamlı bir bildirge yayımlanması planlanıyor.

Katılım ve Kayıt

Enerji ve çevre konularında fark oluşturmayı hedefleyen tüm katılımcıların davetli olduğu sempozyuma kayıt ve detaylı bilgi için web sitesini ziyaret edilebilir.