Mersin Şehir Tiyatrosunun yeni çocuk oyunu ’Dünyanın Eski Zamanlarında’, ilk kez sahne alarak çocuklarla buluştu.

Mersin Şehir Tiyatrosunun yeni çocuk oyunu ’Dünyanın Eski Zamanlarında’, ilk kez sahne alarak çocuklarla buluştu.

Mersin Büyükşehir Belediyesinin 7’den 70’e her yaş grubuna hitap eden kültür ve sanat etkinliklerine, bir yenisi daha eklendi. Mersin Şehir Tiyatrosunun oyuncu ve yönetmenlerinden Ozan Erdönmez’in rejisini üstlendiği ve Mustafa Dincir’in de muhteşem bir performans sergilediği çocuk oyunu ’Dünyanın Eski Zamanlarında’ çocuklardan tam not aldı.

"Çocuklar bizim için ayrı bir önem taşıyorlar"

Yeni bir çocuk oyununu sahneye koymanın heyecanı içerisinde olduklarını söyleyen Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Koordinatörü ve Opera Sanatçısı Bengi İspir Özdülger, "Çocuk oyunlarına çok önem veriyoruz. Çünkü geleceğin potansiyel seyircileri olmaları sebebiyle, bizim için ayrı bir önem taşıyorlar. Çocuklarla bu etkileşim, ileriye dönük olarak sanat takipçisi olmaları yolunda da çok kıymetli. Sadece çocuklar değil, gençlere ve yetişkinlere de hitap edebilecek bir eserle karşılarında olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Amacımız tüm şehirde herkese dokunarak, herkesin izlemesini sağlayarak, bu çocuk oyunumuzun bilinirliliğini göstermek ve daha yeni çocuk oyunlarımızla, yine halkımızla, çocuklarımızla bir arada olmak" dedi.

"Oyunda, geleneksel Türk kültürünün tüm unsurları yer alıyor"

Işıl Kasapoğlu’nun yazdığı, dekor, köstüm ve tasarımını Alev Tol’un yaptığı ve Salim Yücel’in ışığını üstlendiği oyun hakkında bilgi veren oyuncu-yönetmen Ozan Erdönmez ise "Oyun, geleneksel Türk tiyatrosunun neredeyse tüm unsurlarını barındıran ve çocuklarla birebir iletişime geçen interaktif bir oyun. Çocuklara hem Türk kültürünü, hem Mersin’in değerlerini öğretebileceğimiz çok güzel bir oyun. Bütün çocukları Mersin Şehir Tiyatrosunun yeni oyunu olan, ‘Dünyanın Eski Zamanlarında’ isimli oyuna bekliyoruz. Oyunumuz hem Mersin merkezinde, hem ilçelerinde ve yeri geldiği zaman da ulusal çapta turnelerde oynanacak" diye konuştu.

"Oyunumuz bütün bir sezon boyunca sahne alacak"

Salonu dolduran yüzlerce çocuk ve velisine muhteşem bir performans sergileyen oyuncu Mustafa Dincir de içeriğinde Nasreddin Hoca, Hacivat ile Karagöz, Meddah, İmam Efendi, Laz gibi birbirinden farklı karakterlerin bulunduğu oyunu çocuklarla buluşturmanın heyecanı içerisinde olduklarını söyledi. Dincir, "İlk defa çocuklarla buluştuk. Seyircili genel prova yaptık, ama asıl seyircimiz çocuklar olunca, ben de heyecanlanıyorum. Oyunumuz bütün sezon sahne alacak. Bu ay 3 defa oynayacak, iki oyunumuz daha kaldı. Ay sonunda Erdemli Kültür Merkezi’ne gidiyoruz. Tüm sezon boyunca burada ve çeşitli yerlerde oynayacağız. Salonumuz çok doluydu. Çocuklarımız velileriyle birlikte gelmişler. Umarım bütün sezon bizi yalnız bırakmazlar. Kuklalarımızla birlikte onlara güzel dakikalar, keyifli anlar, öğretici, eğlendirici şeyler yaşatmak isteriz" şeklinde konuştu.