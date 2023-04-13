Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, ’Çocuk Haftası’ dolayısıyla ’Dünyanın Eski Zamanlarında’ oyununu sahneleyerek, çocuklara eğlenceli bir hafta sonu yaşattı.

Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığına bağlı Şehir Tiyatrosu, ’Çocuk Haftası’ dolayısıyla Kültür Parkta, ’Dünyanın Eski Zamanlarında’ oyununu çocuklarla buluşturdu. Işıl Kasapoğlu’nun yazdığı, Mustafa Dincir’in oynadığı ve Ozan Erdönmez’in yönettiği oyunun ışığını Salim Yücel, dekor, kostüm ve tasarımını Alev Tol üstlendi. Eğlendirici olmasının yanı sıra, öğretici öğeleriyle de öne çıkan oyun, çocuklardan tam not aldı.

"Çocuklara kendi kültürümüzden bir şeyler sunmak istedik"

23 Nisan haftasında, Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklara birçok etkinlik düzenlediklerini belirten Şehir Tiyatrosu oyuncusu Mustafa Dincir, "Bu çerçevede ’Dünyanın Eski Zamanlarında’ oyunumuzu oynadık. Amfi tiyatroyu dolduran çocuklardan inanılmaz bir katılım gördük" ifadelerini kullandı. Geleneksel bir oyun sahnelediklerini ve kendisinin oyunda meddah olarak birçok hikaye anlattığını kaydeden Dincir, "Laz balıkçı hikayemiz var. Nasrettin Hocamız var. Bir imamımız var, Nasrettin Hoca’nın karısı var, komşular var. Bizim motiflerimizi barındıran, kültürümüzden birçok hikâye var. 23 Nisan öncesi düzenlenen ‘Çocuk Haftası’nda, kültürümüzdeki bu hikayeleri, çocuklara eğlenebilecekleri bir şekilde aktarmak istedik” diye konuştu.

Sahnelediği oyunla, çocukların hayal gücüne katkı sunmayı da hedeflediğini belirten Dincir, “Oyunda tek başıma birçok tipi canlandırıyor ve değişik hikayeler anlatıyorum. Çocuklar oyun sonunda eve döndüklerinde bu tipleri hatırlayabilirlerse, oyun oynama içgüdüsünü unutmazlarsa, evde de oyun oynarlarsa, belediyemizin ve tiyatromuzun çocuklara en büyük katkısı bu olur" dedi.