Challenger Cup’ta üst üste iki kez şampiyon olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kadın Sutopu Takımı ve Türkiye Kadın Milli Sutopu Takımı’nın kaptanı Kübra Kuş, küçük yaşlarda tanısı konulan alerjik rahatsızlığını yüzmeyle yendi.İZMİR (İGFA) - Hatay’dan İzmir’e gelerek büyük başarılara imza atan Kübra Kuş, “Biz kadınlar olarak çok güçlüyüz ama hala eşitlik çabasındayız. Bu çok yorucu. Bir erkek takımı şampiyon olduğunda yer yerinden oynuyor. Biz kadın takımı olarak şampiyon olduk, büyük ihtimalle çok az sayıda insan biliyor” dedi.

Türkiye Kadın Milli Sutopu Takımı’nın ve Avrupa’da elde ettiği başarılarla dikkat çeken İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün 30 yaşındaki kaptanı Kübra Kuş, İzmir’de bir başarı hikâyesi yazıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü çatısı altında aynı zamanda antrenörlük görevini de yürüten başarılı milli sporcu, Avrupa Challenger Cup’ta arka arkaya alınan iki şampiyonluğun mutluluğunu yaşıyor. Takım arkadaşları ve kulüp yöneticileri ile birlikte tarihi başarının mimarları arasında yer alan Kaptan Kübra, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın kendilerine verdiği desteğin de önemine dikkat çekiyor.

“Güçlüyüz”

Sutopu gibi güç, dayanıklılık ve beceri gerektiren, spor otoriteleri tarafından da dünyanın en zor sporları arasında gösterilen bir branşta ülkemizi başarıyla temsil eden Kübra Kuş, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü için önemli mesajlar verdi.

Kaptan Kübra “Biz kadınlar olarak çok güçlüyüz. İstedikten sonra yapamayacağımız hiçbir şey yok. Ancak toplumda hala eşitlik çabasındayız. Bu çok yorucu. Bir erkek takımı şampiyon olduğunda yer yerinden oynuyor. Biz kadın takımı olarak şampiyon olduk, büyük ihtimalle çok az sayıda insan biliyor” dedi. Türkiye’de kadınların erkeklerle aynı değeri görmediğini belirten Kuş, “Sadece spor için değil sanat ve siyasette de bu böyle. Kadınların çok güçlü duruş sergilemesi lazım. Biz kadınlar olarak başardık diyebilmeyi çok önemsiyorum” ifadelerini kullandı.

“Kadınlar olarak neden öncü olmayalım dedik”

Hatay’da doğup büyüyen Kuş, 4 yaşındayken astım hastalığına yakalandı. Ailesi onu tedavi için sürekli olarak Ankara’ya götürüp getiriyordu. Doktorların tavsiyesi üzerine yüzme sporuna başladı. Kuş, “15 yaşıma kadar havuza gittim. Ama profesyonel olarak yüzmedim. Sadece hastalığımın iyileşmesi adına havuza gidiyordum. 15 yaşımdayken bir grup erkeğin suda top oynadığını gördüm. İlgimi çekti, aralarına dahil olmak istedim. Antrenörlerinden izin istedim. Suya girdim, onlarla su topu oynadım, çok hoşuma gitmişti. Daha sonra yüzme antrenörüme söyledim. Arkadaşlarıma da, ‘Gelin deneyelim, yüzmekten sıkılmadınız mı?’ dedim ve Hatay’da bir kadın takımı oluşturduk. Ülkemizde maalesef her şey önce erkeklerle başladığı için kadınlar olarak neden öncü olmayalım dedik. Takım arkadaşlarım da ılımlı baktılar. Başladık, liglerde yükseldik. 2011’de ise İzmir’e transfer oldum” dedi.

“İzmir’e ilk şampiyonluğu getirmiş olduk”

İzmir’de ilk şampiyonluğu 2014’te yaşadıklarını belirten Kübra Kuş, “O zaman da çok güzel bir kadın grubumuz vardı. Herkes birbiri için savaşıyordu. Havuzda beraberdik, çıktıktan sonra birlikte vakit geçiriyorduk. Bence bu durum bize ilk şampiyonluğumuzu getirdi” ifadelerini kullandı.

“Tek motivasyonumuz o kupa bizim olacak şeklindeydi”

İki kez üst üste Avrupa Şampiyonu olan İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kadın Sutopu Takımı’nın kaptanlığını yapan Kübra Kuş, “Geçen sene de bu kupayı almıştık. Ama bu sene sanki daha zordu. Şampiyon olmak güzel bir duygu. Yine çok güzel bir grubumuz var. Aslında final maçına kötü başlamıştık ama suda birbirimize baktığımızda kaybediyoruz algısı görmedim. Tek motivasyonumuz o kupa bizim olacak şeklindeydi” dedi.

“Depremi ailem yaşadı, çok zordu”

2023 Kahramanmaraş depremlerinden Hatay’daki ailesinin etkilendiğini de söyleyen “Deprem zamanı İzmir’deydim, ailem maalesef depremi yaşadı. Çok zorlu bir süreçti. Hatay’da yaşayanlar için süreç hala zor. Maalesef her şeyin üstü kapatılıyor. Oradaki sorunlar hala devam ediyor. Hiç kimsenin bilmediği, başlasam saatlerce anlatabileceğim problemler var. Yaralarımız sarılacak mı? Bence hiçbir zaman sarılmayacak. Açık bir yara olarak kalacak. Ama umarım halkımız çok daha güçlü şekilde geri dönecek” ifadelerini kullandı.

Kübra Kuş kimdir?

Kariyeri boyunca Hatay TEDAŞ, İzmir ESTİ, Larissa, Ethnikos, AEK (Yunanistan), İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nde oynayan Kuş, üçü İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde olmak üzere 8 kez (2014-2015-2016-2017-2018-2022-2023-2024) Türkiye Şampiyonluğu yaşadı.

2023-2025 Avrupa Challenger Cup Şampiyonluğu’nu kazanan iki takımın önemli parçalarından olan Kuş ayrıca 8 Türkiye Ligi Gol Kraliçeliği başarısına ulaştı. Yunanistan’da da bir kez Gol Kraliçesi olan Kuş, World Cup Top Scorer Ödülü’nün de sahibi oldu. Kuş, seçildiği 2010 yılından itibaren Türkiye Kadın Milli Sutopu Takımı’nda da maçlara çıkıyor. 2018 yılından bu yana da Milli Takım’ın kaptanlığını yürütüyor.