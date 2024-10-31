Bayburt-Trabzon arasında, Soğanlı Dağı üzerinde bulunan 3 bin 500 rakımlı Derebaşı Virajlarında karayolları ekiplerince kar temizleme çalışması gerçekleştirildi. Karla kaplı yollar ekiplerin hummalı çalışmaları sonucunda ulaşıma açılarak, temizlendi.

1914 yılında Rus işgali sırasında inşa edilen, 13 keskin virajı bulunan ve dünyanın en tehlikeli yolu olarak bilinen yolda, Karayolları 106. Bölge Şefliği ekiplerince karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor. Derebaşı Virajlarında yer yer kar ve tipinin devam ettiği, bölgede çalışmaların sürdüğü bilgisine ulaşılırken, 13 keskin virajda biriken karlar, kar temizleme araçlarıyla ekiplerce temizlendi. Ekipler, sürücülerin yolda sorun yaşamaması adına gerekli önlemleri alarak, yoğun mesai içerisinde bulunuyorlar.