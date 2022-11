Mersin Yenişehir Belediyesi ve Yenişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle geçtiğimiz yıl hayata geçirilen Değirmençay Safran Yetiştiriciliği Projesi kapsamında ekilen safranın hasadı ikinci kez yapıldı.

Safran hasadına katılan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit “Bu yıl da safran hasadımızı gerçekleştirdik. Üretirseniz varsınız, üretemezseniz borç batağında bir ülke haline gelirsiniz. Üretmekten başka çaremiz yok.” dedi.

Mersin Yenişehir Belediyesi alternatif ürün yetiştirmek ve üreticiyi desteklemek için çalışmalarını sürdürüyor. Yenişehir’de yüksek katma değerli ürünler elde etmek amacıyla hayata geçirilen Değirmençay Safran Yetiştiriciliği Projesi bu yıl da meyvelerini verdi. Kilogramı 80 bin TL’yi bulan safran dünyanın en pahalı baharatı olarak biliniyor. Geçtiğimiz yıl Değirmençay Mahallesi’nde ilk kez ekilen safran bölgedeki üreticiler için dar alanda yüksek gelir getiren bir ürün haline geliyor.

Safran hasadına katılarak, üreticilerle safran bitkisi toplayan Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Yenişehir ilçemizde 50 bin hektarlık ekilebilir alan var. Bunu en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Safran bitkimizi denedik ve mühendislerimizle yaptığımız ön incelemede yetiştirilebileceğini düşündük ve oldu. İkinci senemizdeyiz, safran bugün ekonomik değeri çok yüksek olan bir ürün. Biraz meşakkatli, çok ince bir teknikle toplanıyor ama yılın geri kalan on bir ayını da size bırakan bir bitki. Soğanlar her yıl artıyor. Bir üreticimiz bir safran soğanı içerisinde on dört tane soğan olduğunu görmüş. İşte bu artışlarla beraber işinizi büyütebilir ve genişletebilirsiniz. En efektif ve akılcı olanı değerlendirmemiz gerekiyor.” ifadelerine yer verdi.

Değirmençay’da yapımının son aşamasına gelinen “Arı Merası” projesiyle de üreticileri destekleyeceklerini söyleyen Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit doğru üretim yapılabilmesi için ise Yenişehir Belediyesinin ziraat mühendislerinin kırsalda, görevde olduklarını söyledi. Başkan Özyiğit “Üreticinin ve üretenin yanında olacağız. İlçemizde üretimin doğru yapılması için iki ziraat mühendisimizi görevlendirdik. Arkadaşlarımız üreticileri ziyaret ederek, her köydeki vatandaşımızın ne ürettiğine bakıyor. Üreticilerimize üretimin doğru yapım yöntemleri, ilaçlaması ve sulaması gibi konularda destek oluyorlar. Biz büyük bir aileyiz. Birbirimizi teşvik ederek olanaklarımızı en üst seviyede kullanarak ve değerlendirerek çok daha güzel işler yapabiliriz.” açıklamasında bulundu. Bu projenin Türkiye’ye örnek olacağının da altını çizen Başkan Abdullah Özyiğit emeği geçenlere teşekkür etti. Değirmençay’daki safran üreticisi Ahmet Ata ise “Safran bitkimiz sadece ilaç sanayinde değil aynı zamanda boya sanayinde ve gastronomi dediğimiz mutfak sanayinde de kullanılıyor. Şifa olduğu kadar lezzet de veriyor. Safranın kilosu 60 bin TL ile 80 bin TL arasında değişiyor. Alternatif bir ürün olarak atıl duran arazilerin değerlendirilmesi ve bunun yaygınlaştırılması için destek veren Belediye Başkanımızın gerçekten çok önemli gayretleri oldu.

İnsanlarımıza tavsiyeleri oldu, bayan girişimcilere çok destek verdi. Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

Safran hasadının ardından kırsal mahalle Değirmençay’da vatandaşlara safranlı pilav da ikram edildi.