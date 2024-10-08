Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük karma AVM’si olan KUMSmall AVM’de dünyanın en modern mobilya fuarı mottosuyla düzenlenen Mobilya Fuarı, kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından KUMSmall AVM’de açılan Mobilya Fuarı’na Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Kayseri Mobilyacılar Odası Başkanı ve KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, protokol üyeleri, firma temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılış konuşmanı yapan Kayseri Mobilyacılar Odası Başkanı ve KUMSmall AVM Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Sarıkaya, “Böyle değerli bir alanı yaptık ama bu değerli alanı hem Kayseri ve bölgemizde hem de Türkiye’de insanlarımıza anlatmak zorundayız, tanıtmak zorundayız. Ticaretteki iddiamızı da ortaya koymak zorundayız. Burası doğal bir fuar alanı. Gerçekten böyle bir güzel bir merkezde yaklaşık 200 tane mağazamızda net 120 bin metrekare alanda mobilyamızı ürünlerimizi sergiliyoruz. Bunu da farklı bir anlayışla dünyanın en modern fuar alanı diyerek farklı bir pazarlama tekniğiyle hem Türkiye’de hem de dünyada ki büyük pasta arenasından pay almak adına Yeni bir vizyonla sahneye çıkıyoruz. Nisan ayında yine buradaydık. Sayın Bakanımız, sayın Valimiz, belediye başkanlarımız o dönem Modaşov adı altında bir festival gibi başlamıştık. Mayıs ayında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nden sağ olsun Ticaret Odası Başkanımız Ömer Gülsoy başkanımızın da çok büyük destekleriyle fuar düzenleme yetki belgemizi aldık. Şu an tamamıyla bir fuar statüsünde, fuarlar takvimine girmiş olarak bu organizasyonu yapıyoruz. İnşallah önümüzdeki Nisan ayında da çok daha farklı bir organizasyona imza atacağız. Mobilyalar Odası’nda ben 1992 yılında başladım. 2000-2001 yıllarında da Dünya Ticaret Merkezi’nde eski fuar alanı dediğimiz yerde de ilk mobilya fuarları yaptığımız günleri inanın dün gibi hatırlıyorum. Şu anda fuar ibaresiyle başlayınca o günler aklımıza geldi. Çadırlarda düzenlemiştik. Hatta bir Haziran ayında çok ciddi bir yağmur yağmıştı ve ürünlerimiz sular altında kalmıştı. Bugün de mobilya fuarı olarak yola çıktık. Yerleşik mağazalarımızda Türkiye’mizin en önemli mobilya markaları var. Fakat ara koridorlarımızda ve özellikle yukarıda da o gün ilk defa fuara katılmaya zorladığımız firmalarımız gibi bugün de gel seni vitrine çıkaralım diye fuara çekmeye zorladığımız KOBİ’lerimiz, orta boy büyüklükteki KOBİ’lerimiz, küçük KOBİ’lerimiz var. Bu günün büyükleri o günün inanın 20-22 yıl öncesine döndüğümüzde onlar da inanın çok farkları yoktu. Bu işte cesaret işi. Biz bu işi daha önce yaptık. Dünya fuarlarını çok kez ziyaret ettik. İnşallah bundan sonraki özellikle Nisan’daki fuarımızın da çok daha profesyonel ve yurt dışı kaynaklı buradan tüm haziruna bakanımıza, valimize ve sizlere söz vererek sözlerime devam etmek istiyorum. Kayseri’miz bildiğiniz gibi Türkiye mobilya sektöründe lider üretim şehri. 3 OSB’si 8 küçük sanayi sitesi var. Benim kendi odamda 2 bin yirmi küsur tane kayıtlı üyem var. Sanayi ve ticaret odamızla beraber de 4 binden fazla bu şehirde mobil üretimiyle iştigal eden firmalarımız var. Böyle bir büyüklüğümüz olmasına rağmen Türkiye’nin dünya ticaretindeki payı yüzde 1,5 ve Kayseri’mizin dünya ticaretindeki payı da binde 3. Yani 300 milyar dolar. Türkiye’nin payı 4,5 milyar dolar Kayseri’mizin payı 1 milyar dolar. İşte bizim asıl derdimiz tasamız, kaygımız tamamı bu. Biz ülke olarak, şehir olarak neden dünya pazarlarından böyle küçük bir pay alıyoruz. Öncelikle bizim bir araya gelmemiz gerekiyordu. KUMSmall ve bu bulunduğumuz sanayi sitesinde bu fiziki kümelenmeyi yaptık. KUMSmall’da da şu anda her bir firmamızın yurt dışında tek başına mücadele etmesi yerine biz artık bu sahnede KUMSmall olarak varız. Hem Kayseri mobilyası hem de Türk mobilyası için artık inşallah dünyadaki tüm fuarlarda ki özellikle bilinçli bir şekilde Nisan ayında sayın bakanımız ve İhracat Genel Müdürümüz buradalardı. Bu sefer de bizi kırmadılar. Teşekkür ediyoruz” dedi.

Sarıkaya, sürdürülebilirlik için var güçleri ile çalıştıklarını söyleyerek, “Ticaret Bakanlığımızın çok inanılmaz yurt dışında teşvikleri, destekleri var. KUMSmall olarak biz bunlardan faydalanmak için hemen hemen bütün hazırlıklarımız bitti. İnşallah bundan sonraki aramamız yurt dışındaki ve pazarlardır. KUMSmall 300 bin metrekarelik alanıyla büyük alanıyla çok büyük bir ufkun eseri inanın. Bu büyük ufuk küçük işlerle uğraşmak istemiyor. Dolayısıyla bizim KUMSmall gibi bir değeri Kayseri ve ülkemiz mobilya sektörünü Avrupa’ya, Orta Doğu’ya ve Amerika’ya nasıl taşır, taşımak için de neler yapar? Biz bunların peşindeyiz. KUMSmall AVM’de yaptığımız mobilya fuarı da Kayseri mobilyasını geleceğe taşıyacak. Türkiye ve dünyaya açacak en büyük argümanlardan birisidir. 300 bin metrekare kapalı alanıyla birlikte TÜYAP ve CNR’ın da ikisinin birleşim metrekarede biz burada ürün sergiliyoruz. Şu anda koridorların üst kattaki fuar alanındaki yaklaşık 30 bin metrekareyle 150 bin metrekare gibi Türkiye’nin en büyük fuar merkezi olduğunu da iddia ediyoruz. İnanın burada şehirdeki herkesin emeği var. Bu emeklerle buraya geldik. Şehirdeki bu güzel yansımanın eseri olarak böyle projeler ortaya çıktı. Yapım aşamasında çok zor gibi görüyorduk ama artık yapım aşaması bittiği için yapmak kolaymış. Geldiğimiz son noktada da buraları sürdürebilmek adına var gücümüzle gece gündüz çalışıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz. Bakan yardımcımıza ve İhracat Genel Müdürümüze katıldıkları için teşekkür ediyorum. Fuarımızın hayırlı ve bereketli geçmesini diliyorum” ifadelerini kullandı.

Kayseri’nin üretim gücüne şahit olmanın büyük bir memnuniyet meselesi olduğunu söyleyen Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar, “Ülkemiz mobilya ihracatını ivmelendirmesini beklediğimiz, sektörünün en önemli organizasyonlarından biri olan KUMSmall Mobilya Fuarı’nda sizlerle bir araya gelmek, Kayseri’nin üretim gücüne yakından şahit olmak bizler için ayrıca büyük bir memnuniyet vesilesi. Fuarımızın bu denli geniş katılımla ve çeşitlilikle gerçekleştirilmesi, aslında bir anlamda Kayseri sanayisinin ve Türk mobilyacılığının geldiği noktayı göstermesi açısından da büyük önem taşıyor. Türkiye bugün; mobilya üretim kapasitesi, kalitesi ve tasarım gücü ile dünya pazarlarında kendine sağlam bir yer edinmiş durumda. Özellikle son yıllarda gerçekleştirdiğimiz ihracat atılımlarıyla ve net ihracatçı yapısıyla mobilya sektörü; Türkiye’nin dış ticaretinde önemli bir konuma yerleşmiştir. Türk mobilya sektörünün her geçen gün büyüyerek global pazarda daha da güçlü bir şekilde yer alması, katma değeri yüksek üretim anlayışı ve tasarım odaklı çalışmaların yanı sıra, siz ihracatçılarımızın bitmek tükenmek bilmeyen azmi ve isteği sayesinde mümkün olmuştur. Mobilya sanayimiz, yerel dinamiklere bağlı kalmanın ötesinde, küresel eğilimleri yakından takip ederek, hem tasarımda hem de üretimde dünyaya ilham vermektedir. Bu gerçekten hareketle; Türk mobilyası, her geçen gün daha fazla ülkenin evlerinde, iş yerlerinde ve kamusal alanlarında yer bulmakta, ülkemizin marka değerini global ölçekte artırmaktadır. 2003 yılında sadece 456 milyon dolar olan mobilya ihracatımız, 2023’te 4,5 milyar dolara ulaşarak geçen bu sürede 10 kata yakın bir artış göstermiş ve dünya ihracatında ilk 10 ülke arasına girmeyi başarmıştır. Ayrıca, yaklaşık 1,3 milyar dolarlık yonga levha ve MDF ihracatımız; mobilya tedarik zincirlerindeki gücümüzü de ortaya koymaktadır. Bu başarıları yakalamak kadar sürdürülebilir kılmak da aynı öneme sahip. Bu yolda, sanayicilerimizin inovasyona, sürdürülebilirliğe ve dijital dönüşüme odaklanmalarına büyük önem veriyoruz. Bu vesileyle, sanayicilerimizle el ele vererek Türk mobilya sektörünü geleceğe taşıyacak adımları hep birlikte atacağımıza olan inancımı vurgulamak isterim” dedi.

Bakan Yardımcısı Ağar, “Mobilya sektörü dünyada 200 milyar doları aşan bir ticaret hacmine sahip. Ülkemizin ise dünya mobilya pazarından aldığı pay, son 20 yılda binde 4,35’ten yüzde 2’ye ulaştı. Amacımız, bugüne kadar sizlerle omuz omuza vererek ulaştığımız bu aşamayı daha yukarı seviyelere ulaştırmak. Biliyoruz ki bu kolay bir yol değil. Önümüzde, her geçen gün zorlaşan ve karmaşıklaşan bir küresel rekabet ortamı var. Böylesine zorlu bir küresel arenada yer edinmek, Türk bayrağını en iyi şekilde temsil etmek adın a; ihracatçılarımızın, sanayicilerimizin verdiği çabaların farkındayız. Bugün sizlere memleketin Kayseri’den seslenmek benim için ayrı bir gurur vesilesi. Konumuyla, ürettiği katma değerle, sahip olduğu ticaret kültürüyle Anadolu’muzun tam göbeğinde bir üretim, sanayi ve ticaret vahası kurmayı başaran Kayseri, pek çok şehrimize de örnek olmuş, ilham vermiştir. Zengin bir zanaatkarlık geleneğine sahip olmakla birlikte bu geleneği modern üretim teknikleri ile birleştiren Kayseri, Türk mobilya sanayine yön veren, ileriye taşıyan lokomotif illerinden biri konumundadır. Bugün Kayseri’miz mobilya ihracatımızın dörtte birinden fazlasını gerçekleştiren bir konumdadır. İlimiz, yeni tasarımları ile tüketici beklentilerini karşılamakta ve kaliteyi ön planda tutarak yüksek standartlarda ürünler sunmaktadır. Bu üretim gücünden hareketle hayata geçirilen; 300 bin metrekare kapalı alanda kurulu, 200’den fazla markaya ev sahipliği yapan KUMSmall Mobilya AVM ise; kurulduğu tarihten bugüne, 365 gün devam eden fuar konseptiyle Kayseri’ye ve mobilya sektörümüze yeni bir soluk getirdi. Mevcut firmalarımızın yanı sıra; 50 firmamızın da bu fuara ilgi göstererek katılım sağlaması fuardan beklentilerimizi haklı çıkarmaktadır. İlki bu yıl Nisan ayında ‘Mobilyada Moda Show” adı altında gerçekleşen organizasyonun TOBB’un fuar takvimine girerek fuar kimliğine kavuşması da bizleri ayrıca sevindirmiştir. Bugün burada sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti tekrar ifade ederek, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da sektör ihracatının geliştirilmesi ve karşılaştığınız sorunlara çözüm bulunabilmesi amacıyla sizlerle iş birliği içerisinde hareket edeceğimizi vurgulamak istiyorum. Bu vesileyle; bu organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de, “Hep söylüyorum; bir şehir, Anadolu’nun ortasında ağlamadan, sızlamadan, bahane üretmeden bir başarı hikayesi yazıyor. Bütün dezavantajları avantaja çevirmek için, eğer yarası varsa yarasını kendisi sarmak için birlik ve beraberlik içerisinde mücadele ediyor. İşte böyle devasa bir hayali gerçeğe dönüştürüyor devletinin desteği ile. Fuarlar düzenliyor, yurtdışında fuarlara gidiyor, büyükelçileri Kayseri’ye getiriyor. Ne yapılması gerekiyorsa STK’ları, iş insanları ve belediyeleriyle onu yapmaya çalışıyor. Biz Kayseri’yi çok seviyoruz, Kayserililer Kayseri’yi çok seviyor ama her şeyden daha çok Türkiye’yi seviyor. Her Kayserili ihracatı milli bir görev olarak, düşünerek bu işleri yapıyor. Ben gerçekten KUMSmall AVM’de bu fuar değil sadece büyük bir mücadele verdiklerini, gece-gündüz çaba sarf ettiklerini, çalıştıklarını, tırnaklarını kazıyarak bir şeyler yapmak istediklerine şahidim. Onları tebrik ediyor, ayakta alkışlıyorum” dedi.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesilmesinden sonra protokol üyeleri tarafından mobilya fuarı gezildi. Mobilya Fuarı 8-13 Ekim arasında misafirlerini ağırlayacak.