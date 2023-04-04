Türkiye’ye sağlık turizmi çerçevesinde gelen yabancı misafir sayısı önceki yıllara göre 2022 yılında en yüksek seviyesine ulaştı. Yalnızca İstanbul’da saç ekimi yaptırmak için gelenlerin sayısının 1 milyonu aştı. Sektörün öncüleri bu rakamın 2023 yılında çok daha fazla olacağını söylüyor. Yurt dışından her yıl yüzlerce doktor da ‘Türkiye’de saç ekimi nasıl yapılır, saç ekimi uygulama aşamaları nelerdir?’ diye ülkemizdeki eğitimlere katılıyor.

Türkiye saç ekimi için neden bu kadar fazla talep ediliyor

Jeopolitik konumu sebebiyle Avrupa ülkeleri, Arap ülkeleri ve Asya ülkelerine ulaşımı çok kolay olan Türkiye’nin maliyetin düşük olması ve kalitenin yüksek olması sebebiyle Kanada’dan, Çin’e kadar dünyanın hemen her yerinden saç ekimi talebi görüyor. Saç ekimi greft sınırlandırması olmaksızın hizmet veren saç ekimi kliniklerinin olduğu Türkiye’de firmalar misafirlere her şey dahil paketler sunuyor. Bu da saç ekimi için gelen kişilerin konforlu bir süreç geçirmesini sağlıyor.

Türkiye’de saç ekimi fiyatları ucuz mu

Dünyanın her yerinde kozmetik işlemler artık lüks olmaktan çıkmışken, bu konuda dünyanın en çok talep gören ülkesi olan Türkiye’de de kozmetik işlemler çok fazla yapılıyor. Saç ekim fiyatları kliniklerin çalışma prensiplerine göre farklılık gösterse de ortalama bin 300 Euro’dan başlanıyor. Bu fiyatlar uygulanacak saç ekim metodu ve ekilecek greft sayıları göz önünde bulundurularak 7 bin Euro’ya kadar yükselebiliyor.

Dünya ülkelerinde saç ekim fiyatları ne kadar

İngiltere’de saç ekim fiyatları ortalama 8 bin Pound’dan başlandığı biliniyor. İtalya ve İspanya gibi ülkelerde saç ekim fiyatlarının 10 bin Euro civarında olduğu, yine Amerika Birleşik Devletleri’nde saç ekim fiyatlarının ortalama 12 bin Dolar civarında olduğu biliniyor. Tüm bu yüksek fiyatlandırmaların yanı sıra greft sayılarının sınırlı ekildiği biliniyor.

Diğer ülkelerde Türkiye’ye göre neredeyse 5-6 katı fazla fiyatlandırma olsa da, Türkiye’de saç ekiminin çok daha ileri seviyede olduğu, kliniklerin çok daha iyi hizmet verdiği ve dünyanın en iyi saç ekim merkezlerinin Türkiye’de olduğu biliniyor. Bu merkezler hem daha uygun fiyatlar sunuyor, hem de gerek saç ekim sonuçları açısından gerekse verdikleri kusursuz hizmetler açısından bu kadar talep görmesi kaçınılmaz durumda. Ülkemizden 5-6 katı fazla fiyatlandırma olsa da Türkiye’de saç ekimi çok daha ileri seviyede olduğu, kliniklerin çok daha iyi hizmet verdiği biliniyor.

Türkiye’deki en iyi saç ekim merkezleri hangileri

Saç ekiminde dünyanın öncüsü kabul edilen Türkiye’de yalnızca İstanbul’da 100’den fazla saç ekimi hizmeti sunan merkezler arasında Este Favor Saç Ekim Merkezi, Asmed Saç Ekim Merkezi, Dr. Serkan Aygın Saç Ekim Merkezi yer alıyor. İstanbul saç ekim merkezleri misafirlerine yalnızca saç ekimi hizmeti değil aynı zamanda dünya tarih başkenti İstanbul’u ziyaret etme fırsatı da sunuyor.

Dünyanın dört bir yanından saç ekimi için gelenlere hizmet veren Türkiye bu başarısını her geçen yıl daha da ileriye taşıyor saç ekim merkezlerinin inovasyonları takip etmesi, hizmetlerini arttırması ve daha iyiye giden başarılı saç ekim sonuçları ile Türkiye’de saç ekimi dünyanın en iyisi konumuna getiriyor.