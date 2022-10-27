’Dünyanın en iyi 50 öğretmeni’ arasına giren ilk Türk öğretmen olan Dilek Livaneli, başarılarının sırrını paylaştı.

’Dünyanın en iyi 50 öğretmeni’ arasına giren ilk Türk öğretmen olan Dilek Livaneli, başarılarının sırrını paylaştı.

Varkey Gems Vakfı Küresel Öğretmen Komitesi tarafından dünyanın en iyi 50 öğretmeni arasında seçilen ilk Türk öğretmen olan Dilek Livaneli, Atakum Belediyesi’nin katkılarıyla “Bir Dilek Yetmez” adlı kitabının imza töreninde söyleşi gerçekleştirdi. Hasan Ali Yücel Gençlik, Bilim ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Söyleşide kariyer başarısını ve yaptıkları çalışmaları anlatan Dilek Livaneli, “Her şey çocukluğumda oynadığım öğretmencilik oyununun gerçek olmasıyla başladı. Bir köy okuluna tek başına bir kadın olarak atandım. Okulun hem müdürü hem öğretmeni hem de hizmetlisi oldum. Herkesin ilkel ve imkansız dediği bir ortamda bir ışık saçmak, bir değişim dönüşüm süreci başlatmak için kolları sıvadım. Sosyal girişimcilik hareketiyle okulu tamamen yenileyip, köyde hobi sınıfı, bin bir kitaplı kütüphane, oyun parkı, spor alanları, interaktif teknoloji alanı ve bir ana sınıfı oluşturdum. Öğrenci ve ailelerini ilk kez sinema, tiyatro, opera ve müzelerle tanıştırdım. Köydeki anneleri ve çocuklarını ilk kez uçağa bindirerek şehirlerarası turlar düzenledim. Dünya Vatandaşlığı Projesi’ni hayata geçirip 4 yılda 12 farklı ülkeden köye gelen eğitmenler ile İngilizce kamplar düzenledim. Ayrıca öğrencilerim için yelken, buz pateni, golf, bowling, at biniciliği sporlarını deneyimledikleri yaz tatili çalışmaları yaptım” dedi.

“Türkiye’de ilk defa yapılan ‘Köyde Opera’ organizasyonunu gerçekleştirdim”

Gerçekleştirdiği birçok çalışma ve yaptığı dokunuşları anlatan Dilek Livaneli, “Köyde okuma-yazma bilmeyen kadınlara gönüllü olarak okuma-yazma öğrettim ve bu sayede köyde okuma-yazma bilmeyen kadın kalmadı. Köy kadınları için meslek edindirme atölyesi kurup 40 köy kadınının istihdamını sağladım. Aileler için iletişim ve beslenme seminerleri düzenledim. Köy kadınlarıyla şiir dinletileri yaptım. Ayrıca Türkiye’de ilk defa yapılan ‘Köyde Opera’ organizasyonunu gerçekleştirdim. Köydeki çocukların İzmir Uzay Kampı’nda eğitim görmelerini sağladım. Devletten yardım beklemeden hepsini hayal ortaklarım sayesinde yaptım” diye konuştu.

“Avrupa Uluslararası Lider Kadın Ödülü’nün sahibi oldum”

Türkiye’de ve uluslararası alanda aldığı ödüller ve başarılardan bahseden Livaneli, “Varkey Gems Vakfı Küresel Öğretmen Komitesi tarafından, yarışmaya katılan 127 ülke ve binlerce öğretmen arasından Dünyanın En İyi 50 Öğretmeni arasına seçilen ilk Türk öğretmen olup ‘Bir Dilek Yetmez’ Projem ile UNESCO ödüllerine aday gösterildim. Amerika’da Büyük Atatürk Gençlik Ödülü’ne, İngiltere’de Cumhuriyet Başarı Ödülü’nü gururla aldım. Eğitim elçisi seçilip İngiltere’den burs eğitim bursu kazandım. Yüksek lisansımı bitirdim. Ardından 8 Mart 2019 Dünya Kadınlar Günü’nde Avrupa Parlamentosu’nun oy birliği ile seçtiği ‘Avrupa Uluslararası Lider Kadın Ödülü’nün sahibi oldum. Avrupa’da yaşayan Türk çocuklarına yönelik bir Türkçe Ana dil Eğitim Programı geliştirdim ve Londra’da öğretmenlik mesleğime devam ediyorum. Son 6 yılda 24 üniversitede 20 bin öğretmen adayına gönüllü olarak motivasyon seminerleri verdim. Hayatım belgesel film olarak çekildi ve hikayemi ‘Bir Dilek Yetmez’ adlı kitabımda kaleme aldım. Ülkemi bir Türk Kadını olarak defalarca temsil etmenin gururunu yaşıyorum” şeklinde konuştu.

Söyleşinin sonunda Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Dilek Livaneli’ye hediye taktim etti. Söyleşi, imza töreni ve fotoğraf çekimlerinin ardından sona erdi.