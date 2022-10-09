Dünyanın en iyi havalimanı seçilen İstanbul Havalimanı’nda 9 ayda 47 milyon 572 bin yolcu ağırlandı.

Dünyanın en iyi havalimanı seçilen İstanbul Havalimanı’nda 9 ayda 47 milyon 572 bin yolcu ağırlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ocak-Eylül döneminde transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiğinin yüzde 51 artarak 138 milyonu aştığını duyurdu.

Eylül ayında yolcu ve çevre dostu havalimanlarında iniş-kalkış yapan uçak sayısı iç hatlarda 75 bin 114, dış hatlarda 77 bin 63’e ulaştı. Üst geçişler ile birlikte toplam uçak trafiği yüzde 14,3 artışla 188 bin 302’ye çıktı. 2019 yılı Eylül ayı uçak trafiğinin yüzde 97’sine ulaşıldı. Koronavirüs salgını sürecinde dünya genelinde ve Türkiye’de büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, 2022 yılı Eylül ayında, 2019 yılının aynı ayına kıyasla eski seviyesine oldukça yaklaştı. Havalimanlarında toplam yolcu trafiğinde bu yılın Eylül ayında 2019 yolcu trafiğinin yüzde 93’ü gerçekleşti. Aynı dönemde iç hat yolcu trafiği 7 milyon 222 bin, dış hat yolcu trafiği 12 milyon 128 bin olarak gerçekleşti. Transit yolcularla birlikte toplam yolcu trafiği geçen yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 artarak 19 milyon 403 bini aştı.

Toplam havalimanları yük trafiği 360 bin tona yaklaştı. Dünyanın en iyi havalimanı seçilen İstanbul Havalimanı’nda uçak trafiği iç hatlarda 10 bin 5, dış hatlarda 30 bin 86 olmak üzere toplamda 40 bin 91’e ulaştı. İstanbul Havalimanında iç hatlarda 1 milyon 529 bin, dış hatlarda 4 milyon 899 bin olmak üzere toplamda 6 milyon 428 bin yolcu ağırlandı.

Uçak trafiği yüzde 34,1 artış gösterdi

Ocak-Eylül döneminde uçak trafiği iç hatlarda 595 bin 547, dış hatlarda 533 bin 125 olarak gerçekleşti. Üst geçişler ile birlikte toplam 1 milyon 413 bin uçak trafiğine ulaşıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre uçak trafiği yüzde 34,1 artış gösterdi. Türkiye genelinde havalimanlarında iç hatlarda 59 milyon 412 bin, dış hatlarda 78 milyon 287 bin yolcuya hizmet verildi. Transit yolcular ile birlikte toplam yolcu trafiği yüzde 51 artış gösterdi ve 138 milyonu aştı. Aynı dönemde, havalimanları yük toplamda 3 milyon ton oldu.

Avrupa’daki yoğunluk sıralamasında zirveyi bırakmayan İstanbul Havalimanı, hizmet kalitesi ve aldığı ödüllerle de dikkatleri üzerine çekiyor. İstanbul Havalimanı’nda 9 aylık sürede; iç hatlarda 82 bin 368, dış hatlarda 231 bin 410 olmak üzere toplamda 313 bin 778 uçak trafiği gerçekleşti. İç hatlarda 12 milyon 187 bin, dış hatlarda 35 milyon 385 bin yolcuya hizmet verildi. Toplam yolcu trafiği ise 47 milyon 572 bin oldu.

Turizm merkezlerindeki havalimanlarında Ocak-Eylül döneminde toplam uçak trafiği 280 bin 505, yolcu sayısı 40 milyon 222 bin oldu. İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda iç hatlarda 4 milyon 581 bin, dış hatlarda 3 milyon 23 bin olmak üzere, toplam 7 milyon 605 bin yolcu ağırlandı. Antalya Havalimanı’nda iç hat yolcu sayısı 4 milyon 603 bin, dış hat yolcu sayısı 20 milyon 222 bin olmak üzere, toplam 24 milyon 825 bin yolcu trafiği gerçekleşti. Muğla Dalaman Havalimanı’nda 3 milyon 876 bin, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı’nda 3 milyon 356 bin, Gazipaşa Alanya Havalimanı’nda 559 bin 305 yolcuya hizmet verildi.