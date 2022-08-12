Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde uzun süredir arıcılık yapan Hasan Gümüş, dünyanın en kaliteli balını üretmek ve çölyak hastaları için umut olmak amacıyla ektiği karabuğdayın hasadını gerçekleştirdi.

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde uzun süredir arıcılık yapan Hasan Gümüş, dünyanın en kaliteli balını üretmek ve çölyak hastaları için umut olmak amacıyla ektiği karabuğdayın hasadını gerçekleştirdi.

İlçeye bağlı Bakış Mahallesi’nin 1700 metre rakımlı Gök Yokuş Yaylası’nda ilk kez ekimi yapılan karabuğdayın verimi ve kalitesi yüz güldürürken, çiçeklerindeki özler de balın kalitesinin artmasına katkı sunuyor. Anavatanı Orta Asya olan karabuğday, çölyak hastalığına yakalanan kişilerin tüketebildiği bir gıda ürünü olmasının yanı sıra protein ve yağ oranı ile de son yıllarda ekim oranı artan bir tahıl çeşidi. Elbistan’da uzun yıllardır arıcılık yapan ve ürettiği ballarla 30 ülke arasında dünya ikincisi olan Hasan Gümüş, bu özel bitkiyi farklı bir amaç için ekerek bir ilke imza attı. Avrupa ikinciliğinin ardından dünyanın en kaliteli balını üretmek isteyen Gümüş, üniversitelerdeki bilim adamları ve akademisyenlerle görüştükten sonra karabuğdayın 45 gün boyunca açan çiçeklerindeki nektardan faydalanmaya karar verdi. Gümüş, Bakış Mahallesi’nin Gök Yokuş Yaylası’ndaki 35 dekar arazide Konya’dan temin ettiği karabuğday tohumlarını toprakla buluşturdu. Ekolojik olarak bölgeye uyum sağlayan karabuğdayın çiçek açmasıyla birlikte kovanlarını da bölgeye getiren Gümüş, ilk sağımla birlikte baldaki aroma ve kalite farkını gördü. Arıları besleyen karabuğday, yaklaşık 90 günlük yetişme döneminin ardından hasat olgunluğuna erişti. Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil, kurum personeli ile hasadın başladığı karabuğday tarlasında incelemelerde bulundu. Bu ürünü Elbistan’la ilk kez tanıştıran üretici Hasan Gümüş’ten bilgi alan Çitil, ürün verimliliği, ekim maliyeti ve kalite parametreleri yönünden de değerlendirme yaptı.

Üretici Hasan Gümüş, karabuğday üretiminin ilçede yaygınlaşması, benimsenmesi ve çiftçilerin gelir düzeylerinin artırılmasında öncü olmayı amaçladığını söyledi. Bu yoldaki ilk hasadı yaptıklarını ifade eden Gümüş, “15 yıldır arıcılık yapıyorum. Karabuğdayın arıcılıkla ilgili özelliğini gittiğim fuarlarda öğrenmiştim. Çiçeklenme süresinin 45 gün olduğu, bu çiçekle birlikte diğer bitkilerin nektarlarının karışımının baldaki kaliteyi arttıracağını söylemişlerdi. Karabuğday balı, Fransa’daki bir organizede dünyanın en kaliteli balı olarak seçilmişti. Bu bölgenin balı zaten kalitelidir. Benim balım da 30 ülke arasında dünya ikinciliği almıştı. Kalite daha da artsın istedim ve bu karabuğdayı ektim. Bal kalitesindeki artışı da kovanlarımdaki incelememde gözle görüyorum. Aynı zamanda da tarım sektörüne bir faydamız olur diye düşündüm” dedi.

Karabuğdayı çölyak ve glüten hastalığı olanların tüketebildiğini anımsatan Gümüş, “Tohumunu Konya’dan temin ettim. Diğer çiftçilere örnek olurum belki. Arkadaşlarımız da denesinler. Çölyak ve glüten hastalarının rahatlıkla tüketebildiği bir ürün. Sezonda iki kez ürün alma imkanı var. 90-100 günde hasat ediliyor. Sulu araziniz varsa aynı süre içerisinde ikinci ürünü alabilirsiniz. Bu süreçte beni yalnız bırakmayan İsmail Bey ve gelen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Memleketimize hayırlı olsun” şeklinde konuştu.

Elbistan İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Çitil de kentte tarım sektöründe yeniliklerin en büyük destekçisi olduklarına vurgu yaptı. Çitil, “Elbistan İlçe Tarım Müdürlüğü olarak çiftçilerimizin denemiş olduğu ürünler üzerinde denetim ve kontrollerimizi gerçekleştiriyoruz. Bugün de ilçemizde ilk kez Hasan Gümüş adlı üreticimiz tarafından ekimi yapılan karabuğday tarlasındayız. Aynı zamanda arıcı olan üreticimiz, 35 dönüm alan üzerinde karabuğday ekimi yaptı. Hem verimin denenmesi açısından hem de arıcılık sistemi üzerinde etkisi olduğu için bu çalışmaya imza atmış. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak yeniliğe açık olan çiftçilerimizin her zaman yanlarındayız. Bu yeniliğe imza atan üreticimizi kutluyorum” ifadelerini kullandı.