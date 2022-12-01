2014 yılında Brezilya’da düzenlenen Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası’nda 1 altın, 2 bronz madalya alan milli yüzücüye, 24 saatte 366 kişiyi tıraş ederek Guinness Rekorlar Kitabı’na giren berber 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ‘şampiyon tıraşı’ jesti yaptı.

2014 yılında Brezilya’da düzenlenen Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası’nda 1 altın, 2 bronz madalya alan milli yüzücüye, 24 saatte 366 kişiyi tıraş ederek Guinness Rekorlar Kitabı’na giren berber 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla ‘şampiyon tıraşı’ jesti yaptı.

Antalya’da, trombositopeni-radius yokluğu (TAR) sendromu nedeniyle doğuştan elleri ve ayakları tam gelişmemiş olan Sefa Yurtkölesi (28), beden eğitimi öğretmeni aracılığı ile yüzme sporuna başladı. 2 aylık kısa bir çalışmanın ardından Türkiye şampiyonu olan Yurtkölesi; kelebek, serbest, sırt ve kurbağa stili kulvarlarında 4 altın madalya kazanarak milli takım kampına davet edildi. Başarıları ile dikkat çeken Yurtkölesi, 2014 yılında Brezilya’nın Sao Paulo kentinde düzenlenen Bedensel Engelliler Uluslararası Açık Yüzme Şampiyonası’nda ülkemize 1 altın ve 2 bronz madalya kazandırdı.

En hızlı berber, en hızlı yüzücüyü tıraş etti

Berber Ercan Buyruk ise, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle, o güne özel engelli bireylere ücretsiz tıraş yapma kararı aldı. İşletmesine ziyaret için gelen yüzme şampiyonu Sefa Yurtkölesi’ni kapıda karşılayan Buyruk, ardından hızlı bir saç tıraşıyla milli yüzücüye ‘şampiyon tıraşı’ jesti yaptı. Ardından Buyruk, 6 ve 7 aylık prematüre doğan 3 yaşındaki Mehmet Efe ve 2 yaşındaki Aygen Enes Koç kardeşlerin de saç tıraşını yaptı.

“Arkamı dönüp skor boarda baktığımda Türk bayrağı göndere çekilmişti”

Hayattaki en büyük başarısı olan dünya şampiyonluğunun kendisinde ayrı bir iz bıraktığını belirten Sefa Yurtkölesi, “Brezilya Sao Paulo’da katıldığım dünya şampiyonasında olimpiyat şampiyonları ve çok değerli sporcular vardı. Hem tanışma fırsatı buldum hem de onlarla yarıştım. Aileme, antrenörlerime ve en önemlisi 84 milyona karşı sorumluluğum ve ‘Ya madalya alamazsam’ korkusu vardı. Yarışma başladı, büyük bir özveriyle yarıştım ve finişe geldiğimde arkamı dönüp skor boarda baktığımda Türk bayrağı göndere çekilmiş, İstiklal Marşı okunuyordu. Ülkeme madalyayı kazandırmıştım” dedi.

“Benim yüzdüğüm dakikadan daha kısa sürede saç tıraşını yaptı”

Yurtkölesi, “İkimiz şampiyonuz, yolumuz kesişti. Ercan ağabey çok hızlı, benim yüzdüğüm dakikadan daha kısa sürede saç tıraşını yaptı. Akülü arabamla buraya geldiğim zaman, buraya rahatlıkla girebiliyorum. Toplumumuzda her alanda engelli insanlar var. Herkes bir engelli adayıdır. Bunu idrak edip ona göre yaşamak lazım” şeklinde konuştu.

“Evlere kapanmasınlar, dışarıda hayat var”

Engellilere de seslenen Yurtkölesi, “Evlere kapanmayın, dışarı çıksınlar. Ailelere de seslenmek istiyoruz: Dışarı da hayat var. Büyük başarılara imza atabilirler. Engelli olup da hiçbir şeyi başaramayacağız düşüncesine ne aileler ne de kişiler girsin. İstedikten sonra her şey başarılır” mesajını verdi.

“Tohum toprağa, güzel insanlar topluma emanettir”

Sefa’nın güler yüzü, tatlı dili ve mücadelesini yakından takip ettiğini belirten kuaför Buyruk ise, “Böyle özel kardeşlerimizin özel günlerinde yanlarında oldum ve her zaman olacağım. Tohum toprağa, güzel insanlar topluma emanettir. Bizim onlara bu borcumuz. Onlar bizim medarıiftiharımız. Her şey gönüllerince olsun istiyorum. Şampiyon tıraşı yaptık kendisine. Sefa’nın olimpiyat ve dünya şampiyonalarına hazırlanırken özel tıraşlarını yapacağım” diye konuştu.