MLO Strongman Şampiyonları Ligi 2024 Dünya Finalleri’nin son etabı Alanya İskele Şelale Meydanı’nda yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Dünyanın en güçlü adamlarının zorlu performanslar sergiledikleri finallerde 69 puan alan Güney Afrikalı sporcu Rayno Nel şampiyonluk ipini göğüsledi.

Dünyanın en güçlü sporcuları bu senenin şampiyonunun belirleneceği yarışlar için Alanya’ya geldi. Birçok ülkeden en güçlü sporcular kıyasıya geçen mücadelelerin ardından ödüllerini aldılar. Tır çekme, araba kaldırma ve son olarak en ağır taş kaldırmanın yapıldığı yarışmada nefesler tutuldu. Bir çok sporcunun dünya klasmanlarında derece almış ünlü kişilerin olması seyirci sayısını artırdı. Yarışmada, 3 kulvarda mücadele eden sporcular topladığı puanlarla derecelere girdiler.

Şampiyon Güney Afrikalı Rayno Nel

Geçen sene düzenlenen yarışmada Dünya birincisi olan Ganalı Evans Nana bu sene düzenlenen kıyasıya mücadelede 4 puan farkla birinciliği Güney Afrikalı Rayno Nel’e kaptırdı.

Yarışmada topladığı 69 puanla Güney Afrikalı Rayno Nel birinci, 65 puanla Afrikalı Gana’lı Evans Nana ikinci 64 puanla ise Letonyalı Alvars Sıyaukstelis ise üçüncü oldu.

Kıyasıya geçen mücadeleler sonucunda yarışmaya katılan sporculara madalya takdim edilirken, dereceye giren sporculara hem madalya hem de kupa takdim edildi. Yarışmaya izlemek için gelen sporseverler keyifli dakikalar geçirdi.