Tüm dünyada ilgiyle izlenen MLO Strongman Champions League Dünya Serisi Finallerinde ilk gün yarışlarında kazanan Letonyalı Ivars Smaukstelis oldu.

Tüm dünyada ilgiyle izlenen MLO Strongman Champions League Dünya Serisi Finallerinde ilk gün yarışlarında kazanan Letonyalı Ivars Smaukstelis oldu.

Alanya’nın ev sahipliğinde 12 sporcunun katılımıyla düzenlenen yarışın ilk gününde sporcular; 100, 110, 120, 130 kiloluk mermer blok kaldırma yarışı, 160, 170, 190, 210 kiloluk kayaları kaldırma yarışı kategorilerinde mücadele ettiler. İki yarış sonuçlarına göre günün kazananı Letonya’dan Ivars Smaukstelis oldu. Yarışlar yarın İskele Şelale Meydanı’nda saat 12.00 de başlayacak. Tır çekme, conan tekeri 330 kg, deadlift araç kaldırma ve araçlara kum torbası yükleme kategorilerinde sporcular mücadele edecek. Yarışlarda tüm ayakların tamamlanmasının ardından toplanan puanlara göre dünyanın en güçlü insanı belirlenecek.