Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, dünyanın en etkili bilim insanları listesinde yer alma başarısı gösteren akademisyenlerle bir araya geldi. Rektörlük Çalıştay Salonu’nda gerçekleştirilen programa; Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Öztürk, Araştırma Dekanı Prof. Dr. Emine Tekin ile akademisyenler katıldı.

Dünyanın en etkili bilim insanları listesindeki 2022 etki sıralamasında yer alan 12 akademisyen ile kariyer boyu etki sıralamasında yer alan 4 akademisyeni tebrik eden Rektör Sözbir, Düzce Üniversitesi’nin uluslararası sıralamalardaki başarılarına önemli katkı sağlayan akademisyenlere teşekkür belgesi takdim etti.

2022 Etki Sıralaması’nda; Düzce Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Zeki Sarıkaya, Doç. Dr. Hüseyin Budak, Mühendislik Fakültesi’nden; Prof. Dr. Hüsnü Gerengi, Prof. Dr. Turgay Kıvak, Prof. Dr. İsmail Ercan, Prof. Dr. Suat Sarıdemir, Doç. Dr. Muhammed Enes Bayrakdar, Doç. Dr. Emre Çelik, Doç. Dr. Fuat Kara, Doç. Dr. M. Kenan Döşoğlu, Doç. Dr. Ümit Ağbulut, Doç. Dr. Şenol Şirin yer alırken, Kariyer Boyu Etki Sıralaması’nda ise Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi’nden Prof. Dr. Süleyman Korkut, Fen Edebiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Zeki Sarıkaya, Mühendislik Fakültesi’nden Prof. Dr. Turgay Kıvak ve Doç. Dr. Ümit Ağbulut yer alma başarısı göstermişti.