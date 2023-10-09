Stanford Üniversitesi dünyadaki bilim insanları arasında ilk yüzde 2’lik dilime giren akademisyenleri açıkladı. Büyük bir başarıya imza atan Fırat Üniversitesi’nde listeye 49 akademisyen girdi. Fırat Üniversitesi Türkiye’den listeye en fazla akademisyen yerleştiren 2’nci üniversite oldu.

Stanford Üniversitesi bilim adamlarından Prof. Dr. John P. A. Ioannidis ve araştırma ekibi tarafından, 22 anabilim dalı ile 176 alt bilim dalında dünyadaki bilim insanı arasından ilk yüzde 2’lik dilime giren bilim insanının yer aldığı liste Elsevier veri tabanında yayımlandı. 4 Ekim 2023 tarihinde Stanford Üniversitesi tarafından Elsevier veri tabanında yayınlanan ve 2021 alıntı yılına göre, ilk yüzde 2’lik dilimde bulunan "Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları" listesi; "Kariyer boyu etki" ve "Yıllık etki (2021 yılı çalışmalar)" olarak iki kategoride listelendi. Liste oluşturulurken akademik performansın en somut çıktıları olarak kabul edilen nitelikli yayın sayısı, makalelerinin yayımlandığı derginin etki değeri, çalışmalarına yapılan "Atıf sayısı, h-indeks, hm_indeks, patent sayısı, ilk isim ve tek isim makale sayısı, atıf alan makale sayısı ve atıf yapan makalenin yayımlandığı derginin etki değeri" gibi temel ve ciddi uluslararası ölçütler kullanıldı.

Oluşturulan listede, yüzde 2’lik dilime giren 200 bin 644 bilim insanı sıralandı. Sıralamaya Türkiye’den bin 202 öğretim üyesi girerken, bu listede Fırat Üniversitesinden 49 öğretim üyesi yer aldı. Listeye Türkiye’den en fazla akademisyeni giren üniversite, 62 akademisyenle İstanbul Teknik Üniversitesi oldu. İTÜ’yü, 49 akademisyenle Fırat Üniversitesi, 42 akademisyenle Hacettepe Üniversitesi, 42 akademisyenle Koç Üniversitesi, 38 akademisyenle Yıldız Teknik Üniversitesi, 32 akademisyenle Gazi Üniversitesi, 30 akademisyenle ODTÜ takip etti.

Akademisyenlerin başarısıyla ilgili açıklama yapan Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, "Öncelikle üniversitemizin dünya genelinde tanınırlığını ve saygınlığını artıran kıymetli hocalarımıza ve başarıya katkı sunan tüm personellerimize yürekten teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz yıl 42 akademisyenimizin yer aldığı listede bu yıl 49 akademisyenimiz yer alması bizleri oldukça memnun etmiştir. Açıklanan her araştırmada Fırat Üniversitesinin başarı sıralamasını yükseltmesi; üniversitemizin araştırma, kalite ve başarı odaklı bir bakış açısı ortaya koyduğunun göstergelerinden biridir. Bu sonuçlar bizlere Fırat Üniversitesi sadece Türkiye’de değil, dünyada da adından söz ettiren bir üniversite olduğunu göstermektedir. Yüzde 2’lik dilime en fazla akademisyen yerleştiren Türkiye’deki ikinci üniversite olmamızda emeği geçen akademisyenlerimiz üniversitemize ve şehrimize büyük bir gurur yaşatmıştır. Çıtamızı daha yukarılara taşımak için tüm imkanlarımızı bilim için seferber ediyoruz. Bir kez daha gayret gösteren akademisyenlerimizi yürekten kutluyorum" dedi.