Ege Üniversitesinden 26 bilim insanı Elsevier ve Stanford Üniversitesi bilim insanları tarafından yayımlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” araştırmasında yer aldı.

Stanford Üniversitesi ve Elsevier tarafından hazırlanan “Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları” listesi açıklandı. Dünyanın en iyi üniversitelerinden akademisyenlerin bulunduğu listede, Ege Üniversitesinden 26 bilim insanı yer aldı. Bu durumla alakalı açıklamalarda bulunan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, “Küresel düzeyde bir başarıya imza atarak üniversitemiz ailesini gururlandıran bilim insanlarımıza öncelikle teşekkür ediyorum. Tam akreditasyona sahip öğrenci odaklı araştırma üniversitemizin akademisyenleri hem literatüre hem de çağın ve insanlığın sorunlarına yönelik güncel çalışmalarına devam ediyorlar. Araştırmacılarımız bir yandan geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi yetiştirirken diğer yandan da bilim ve Ar-Ge kültürünün üniversitede bir yaşam biçimi haline gelmesi için yoğun gayret gösteriyorlar. Üniversitemizde oluşturduğunuz evrensel düzeydeki sürdürülebilir bilim ekosistemimiz her geçen gün başarılarına bir yenisini ekliyor. Stanford Üniversitesi dünyadaki bilim insanları arasında ilk yüzde 2’lik dilime giren akademisyenleri kamuoyuyla paylaştı. Dünyanın en iyi bilim insanlarının sıralandığı listede üniversitemizden akademisyenler de yer aldı. Dünya çapında yapılan sıralamada 26 Egeli akademisyen 2022 yılında en çok alıntı yapılan akademisyenler arasına girmeyi başardı. Bir önceki yıl üniversitemizden 25 akademisyenin yer aldığı sıralama, değerlendirme kapsamına alınan bilim insanlarının uzun vadede ve bir son yıl verisi sunması nedeniyle akademik dünya açısından önemli kabul ediliyor. 22 bilimsel alan ve 174 alt alanda yapılan Elsevier sıralamasında atıflar; h-endeksi, ortak yazarlık ayarlı hm-endeksi, farklı yazarlık pozisyonlarındaki makalelere yapılan alıntılarla oluşturulan bileşik göstergeler halinde kamuoyuna sunuluyor. Listede yer alan akademisyenler Matematik, Tıp, Dişçilik, Biyoloji, Mühendislik, Ziraat, Balıkçılık ve Ormancılık alanlarındaki yayınlarıyla yer aldı” diye konuştu.

“Araştırmacılarımız nitelikli yayınlara imza atmaya devam edecekler”

Ege Üniversitesinin bugün hem eğitim hem de bilim üretme noktasında dünya çapında bir yükseköğretim kurumu haline geldiğini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Budak, “Üniversitemizin bilim ekosisteminde akademik çalışmalarını sürdüren bilim insanları, ulusal ve uluslararası arenada pek çok nitelikli araştırmaya imza atmaya, pek çok buluşu ve keşfi literatüre kazandırmaya, çağın ve insanlığın sorunlarına üst düzeyde katkıda sunmaya devam edecekler. Cumhuriyetimizin ikinci asrını, Türkiye Yüzyılını bilimin ve akademinin yüzyılı yapmak için çalışmalarını aralıksız sürdürecekler. Üniversitemizin uluslararası tanınırlığına katkı sağlayan bilim insanlarımıza bizlere yaşattıkları gurur için bir kez daha gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

Öte yandan, raporda, Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Meltem Serdaroğlu, Prof. Dr. Filiz İçier, Prof. Dr. Sibel Karakaya, Prof. Dr. Figen Kaymak Ertekin, Prof. Dr. Semih Ötleş, Prof. Dr. Sedef Nehir El, Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Melih Ertan Çınar, Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi İsmail Türkan, Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Kadriye Arzum Erdem Gürsan, Fen Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Bekir Çetinkaya, Diş Hekimliği Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Mehmet Kemal Çalışkan, Prof. Dr. Öğretim üyesi Nurcan Buduneli, Prof. Dr. Lezize Şebnem Türkün, Tıp Fakültesi öğretim üyeleri Prof. Dr. Cumhur Ertekin, Prof. Dr. Rıfat Nuri Şener, Prof. Dr. Şükrü Emre, Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü öğretim üyeleri Prof. Dr. Murat Elibol, Prof. Dr. Özlem Yeşil Çeliktaş, Prof. Dr. Nuri Azbar, Güneş Enerjisi Enstitüsü öğretim üyeleri Prof. Dr. Önder Özgener, Doç. Dr. Koray Ülgen, Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Levent Ballice, Prof. Dr. Nalan Kabay, Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Jale Yanık, Fen Fakültesi Matematik Bölümü öğretim elemanları Prof. Dr. Bayram Şahin ve Dr. Ahmet Yıldırım dünyanın en seçkin araştırmacıları arasında yer aldı.