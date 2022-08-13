Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde dünyanın en büyük kanyonlarından olan Valla Kanyonu’na giren 17 kişiden amatör olan 11 kişi kanyondan çıkamadı.

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde dünyanın en büyük kanyonlarından olan Valla Kanyonu’na giren 17 kişiden amatör olan 11 kişi kanyondan çıkamadı.

Kastamonu’nun Pınarbaşı ilçesinde 11 Ağustos Perşembe günü başlayan “Türkiye 5. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali” etkinlikleri çerçevesinde dünyanın en derin kanyonları arasında gösterilen Valla Kanyonu’na 6 tanesi profesyonel, 11 tanesi amatör olmak üzere 17 kişilik ekip giriş yaptı. Valla Kanyonu’nu geçmek için giriş yapan 17 kişilik ekipten 11’i kanyondan çıkamadı.

Kanyonda mahsur kalan kişilerin kurtarılması için Jandarma Arama Kurtarma ile İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Jandarma Genel Komutanlığına ait sepetli helikopterin bölgeye sevk edildiği ve kanyonda çıkamayan 11 kişilik ekibi bulundukları yerden alacağı belirtildi. 11 Ağustos Perşembe günü başlayan “Türkiye 5. Kanyon ve Doğa Sporları Festivali” etkinlikleri çerçevesinde Valla Kanyonu’na 17 kişilik ekibin giriş yaptığını söyleyen Pınarbaşı Belediye Başkanı Şenol Yaşar, “12 Ağustos Cuma günü 17 kişi Valla Kanyonu’na girdi. En son Bozkurt ilçemizde oluşan sel felaketi sonrası Valla Kanyonu’nun yapısının değiştiği, kanyonda bulunan devasa taşların, kayaların oynadığı tespit edilmiş. Dolayısıyla bu işi profesyonel manada yapan 6 arkadaşımız, hem gönüllü olarak hem de kanyonun yapısını tespit edebilmeleri için yola devam ediyorlar. Ancak bu işi amatörce yapan ve yanlarında götürdükleri 11 arkadaşımız ise maalesef kanyon içerisinde mahsur kaldıkları yönünde haber aldık. Bu arkadaşların kesinlikle ileriye gidemediklerini ve kesinlikle geriye dönüşlerinin olmadığını JAK ve AFAD ile yapmış olduğumuz görüşme neticesinde anlamış olduk. Bende bunun üzerine Sayın Valimizi aradım, arkadaşların kurtarılmasıyla ilgili çalışma başlatıldı. Harekete geçileceğini söyledi. Bu konuyla ilgili çalışma sürüyor. Kısa sürede mahsur kalan arkadaşların kurtarılmasını temenni ediyoruz” dedi.