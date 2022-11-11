Dünyanın en büyük elektrik üreten gemilerinden olan “Karadeniz Powership Orhan Ali Khan”, yakıt ikmali için İstanbul Yenikapı açıklarına geldi. 300 metre uzunluğundaki dev geminin enerji sıkıntısı çeken Avrupa ülkelerine gitmesi bekleniyor.

Dünyanın en büyük elektrik üreten gemilerinden olan “Karadeniz Powership Orhan Ali Khan”, yakıt ikmali için İstanbul Yenikapı açıklarına geldi. 300 metre uzunluğundaki dev geminin enerji sıkıntısı çeken Avrupa ülkelerine gitmesi bekleniyor.

Türk enerji gemi şirketi Karpowership’in elektrik üreten gemi filosundaki “Karadeniz Powership Orhan Ali Khan” dünyanın en büyük gemileri arasında gösteriliyor. Yapımı 18 ayda tamamlanan 50 metre genişliğindeki geminin 21 bacası bulunuyor. Görüntüsüyle de dikkatleri üzerine çeken gemi, 500 MW elektrik üretimi yapabiliyor. İlk olarak Gana’da görev yapan gemi, sıvılaştırılmış doğal gaz veya sıvı yakıtlardan elektrik üretimi yapıp, ülke elektrik şebekesine bağlantı yapabiliyor.

Avrupa ülkeleri, kış öncesinde enerji tedarikini artırmak için Karpowership’ten elektrik üretimi yapan gemi talep etti. Elektrik üreten gemilerin 5 milyon hanenin ihtiyacını karşılayabileceği ve bölgesel merkezi ısıtma sistemlerini destekleyebileceği öngörülüyor. Anlaşmaya varılması halinde ilk kez bir Türk firması, Avrupa ülkeleri için elektrik üretmiş olacak.