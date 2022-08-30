Kapadokya’da balonlar 30 Ağustos Zafer Bayramı için Türk Bayrakları ile uçtu. 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yılı dolayısıyla Kapadokya’da sıcak hava balonları gökyüzüne sepetlerine astıkları Türk bayrakları ile havalandı. Gökyüzünde görsel şölen oluştu.

Kapadokya’da balonlar 30 Ağustos Zafer Bayramı için Türk Bayrakları ile uçtu. 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yılı dolayısıyla Kapadokya’da sıcak hava balonları gökyüzüne sepetlerine astıkları Türk bayrakları ile havalandı. Gökyüzünde görsel şölen oluştu.

UNESCO Dünya mirası listesinde yer alan tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle tanınan turizm merkezi Kapadokya’da, turistlere manzarayı gökyüzünden izlemelerine imkânı sunan sıcak hava balonlarının sepetlerine uçuş öncesi Türk bayrakları asıldı. Peş peşe havalanan 152 sıcak hava balonları, Göreme beldesi ve çevresindeki kalkış alanlarından gökyüzüne yükseldi.

“Türk bayrağı figürlü balon da Kapadokya semalarında uçtu”

Nevşehir’in Ürgüp İlçesine bağlı Ortahisar kasabasında üretilen yerli ve milli Türk bayrağı figürlü balonda 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yılı nedeniyle gökyüzüne havalandı. Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Halis Aydoğan, Türk bayrağı figürlü balonun 432 metrekare kubbe yüzeyine sahip olduğunu belirtti. Balonun ulusal bayramlarda Türkiye’nin çeşitli noktalarında gösteri uçuşu gerçekleştireceğini aktaran Aydoğan, "30 Ağustos tüm ülkemizde coşku ile kutlanmakta. Dünyada balonculuğun merkezi olan Kapadokya’da da uçan sıcak hava balonları Türk bayraklar ile süslendi. Bizde gökyüzünü dünyanın en büyük şekilli bayrak balonu ile süsleyerek, bu coşkuya katılıyoruz" dedi.

Sıcak hava balonuna Türk bayrağı asarak havalanan balon pilotu Ramazan Kuroğlu da açıklamasında; “30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Bugün balonlar ile uçuşumuzu gerçekleştirdik. Balonlarımıza bayraklarımızı astık. Bizde 30 Ağustosu gök yüzünde kutladık” şeklinde konuştu.

Almanya’dan Kapadokya bölgesini gezmeye gelen Yavuz Timur ise açıklamasında, “ilk defa Kapadokya’ya geldim. İlk defa balona bindim. Zafer bayramı kutlu olsun. Çok mutluyuz, çok iyi zaman geçiriyoruz. Kapadokya’da her gün çok güzel, fakat bayramda Kapadokya’da olmak ayrı bir güzel” ifadelerini kullandı.