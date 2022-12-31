Trabzon’un Of ilçesinde LED-LCD TV ve telefon ekranları için imal edilen ekran koruyucuları yurtdışına ihraç ediliyor.

Trabzon’un Of ilçesinde LED-LCD TV ve telefon ekranları için imal edilen ekran koruyucuları yurtdışına ihraç ediliyor.

İlçenin Dumlusu mahallesinde özel bir şirket tarafından üretilen ekran koruyucuları kırılma ve çizilmelere karşı LED ve LCD TV’ler ile telefonların ekranlarını koruyor. Ürettikleri ekran koruyucularını şuan için yurt dışından 6 ülkeye ihraç etmeye başladıklarını belirten Of Glass İşletme Müdürü Hakan Tüfek, ”Ürettiğimiz ekran koruyucuları kırılmalara, çizilmelere ve darbelere karşı telefon ve televizyonların ekranlarını koruyor. Bu ürünlerimizi 81 ilimizin yanı sıra yurtdışından 6 ülkeye ihraç ediyoruz. Vatandaşlarımıza kaliteli ve kalıcı ürün sunuyoruz” dedi.

Doğu Karadeniz bölgesinde televizyon ve telefon ekran koruyucusu üreten tek firma olduklarını belirten Tüfek “Başta ABD, Kanada, Almanya, Kıbrıs ve Libya gibi sayılı ülkelere ürünümüzü ihraç ediyoruz. 7 uzman personelimiz ile günde 200 televizyon ve 10 binin üzerinde de telefon ekran koruyucusu üretiyoruz” ifadelerini kullandı.