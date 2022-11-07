Denizli’de Pamukkale Belediyesi öncülüğünde düzenlenen “2. Denizli Uluslararası Yemek Yarışması ve Barbekü Festivali”nin finali Pamukkale Belediyesi Kocaçukur Tesisleri’nde gerçekleşti. Festival için dünyanın dört bir yanından Pamukkale’ye gelen ünlü şefler, balon turu ile de görme imkanı buldukları Pamukkale’ye hayran kaldı.

Denizli’de Pamukkale Belediyesi öncülüğünde düzenlenen “2. Denizli Uluslararası Yemek Yarışması ve Barbekü Festivali”nin finali Pamukkale Belediyesi Kocaçukur Tesisleri’nde gerçekleşti. Festival için dünyanın dört bir yanından Pamukkale’ye gelen ünlü şefler, balon turu ile de görme imkanı buldukları Pamukkale’ye hayran kaldı.

Pamukkale’yi dünyaya tanıtmak için her fırsatı değerlendiren Pamukkale Belediyesi, “2. Denizli Uluslararası Yemek Yarışması ve Barbekü Festivali” düzenledi. 20 ülkeden 242 yarışmacının katıldığı etkinlik için dünyanın dört bir yanından ünlü şefler Pamukkale’ye geldi. Aralarında Dünya Uluslararası Aşçı Şefler Federasyonu Başkan Vekili Uwe Micheel, Federasyon Kıtalar Arası Başkanı İztok Legat, Federasyon A Kategorisi Jüri Başkan Temsilcisi Alan Payel Euro Toques ve İtalya Federasyon Temsilcisi Andrea Basilico’nun da yer aldığı ünlü şefler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte balon turuna katıldı. UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Pamukkale travertenlerini yüzlerce metre yüksekten izleme imkânı bulan ünlü şefler, beyaz cennete hayran kaldı. Şefler, yüzlerce metre yükseklikte duygularını dile getirdi. Rusya’dan gelen Avrupa Barbekü Federasyonu Başkanı Şef Don David bu festivalin başarıyla gerçekleştirildiğini ifade ederek, “Bu festival için dünyanın dört bir yanından geldik. Pamukkale çok güzel. Pamukkale Belediyesi’ne teşekkür ederim” dedi. İtalya Federasyon Temsilcisi Andrea Basilico ise dünyanın birçok yerinde festivallere katıldığını ifade ederek, “Burası çok güzel bir yer. Festival için emek veren Pamukkale Belediyesi başta olmak üzere herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Kocaçukur’da şov yaptılar

2. Denizli Uluslararası Yemek Yarışması ve Barbekü Festivalinin finali, Pamukkale Belediyesi Kocaçukur Tesisleri’nde yapıldı. Türkiye’yi Uluslararası Barbekü Temsilcisi ve Denizli Genç Aşçılar Derneği Başkanı Master Şef Süleyman Kursak’ın temsil ettiği finalde ünlü şefler hünerlerini sergilediler. Yapılan work shoplar büyük ilgi çekerken, ünlü şefler muhteşem Pamukkale manzarası önünde adeta şov yaptılar. Gün boyu süren barbekü festivali ile Pamukkale’nin adı bir kez daha tüm dünyaya duyurulmuş oldu. “2. Denizli Uluslararası Yemek Yarışması ve Barbekü Festivali”nde düzenlenen törende konuşan Avrupa Barbekü Federasyonu Başkanı Şef Don David, “Bu bir başlangıçtır. Denizli’ye Pamukkale’ye büyük bir memnuniyetle geleceğiz. Burada bizi en iyi şekilde ağırlayan herkese teşekkürler. Yarışmacıların ilgisi bizi mutlu etti. Genç aşçıların performansları çok iyi. Herkese teşekkür ederim” dedi.

Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut ise 2500 yıllık bir tarihin gölgesinde böyle önemli bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan onur duyduklarını ifade ederek, “Denizli kültürel zenginliğin kavşak noktası durumunda. Bunu gastronomide de görüyoruz. Dünyanın ünlü şeflerini burada ağırlamaktan dolayı onur duyduk” diye konuştu.

Pamukkale Belediye Başkan Vekili Gamze Sevgi ise “Bu önemli festival zengin bir içerikle gerçekleştirildi. Buradaki amacımız Denizli’nin gastronomi kültürünü ortaya çıkarmak ve turizmin canlanmasına katkı sağlamak. Sağlık ve tarihin başkenti olmak için çalışmaya devam edeceğiz. Dünyanın dört bir yanından gelen tüm konuklara Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki’nin selamlarını iletiyorum. Katılan tüm konuklarımıza teşekkür ederim” dedi. Konuşmaların ardından Avrupa Barbekü Federasyonu Başkanı Şef Don David, katkılarından dolayı Pamukkale Kaymakamı Uğur Bulut, Pamukkale Belediye Başkan Vekili Gamze Sevgi ve katılımcı ülke temsilcilerine teşekkür plaketlerini takdim etti. Daha sonra katılımcılar beyaz cennet Pamukkale’nin travertenlerinin eteklerinde doyasıya eğlendi.