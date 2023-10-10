Uluslararası Tırmanış ve Dağcılık Federasyonu (UIAA) 2023 Yılı Genel Kurulu, 20-21 Ekim tarihleri arasında Trabzon’da gerçekleştirilecek.

Organizasyonun ev sahipliğini yapacak olan Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Ersan Başar ve Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sercan Erol, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Başkanı Erkut Çelebi’yi ziyaret ederek organizasyonla ilgili bilgi verdi. Başkan Başar, genel kurulun UIAA üyesi federasyonların, komisyonların ve temsilcilerin bir araya geldiği en önemli toplantı olduğunu belirterek, “Genel kurulda UIAA’nın rolü, faaliyetleri ve bütçesine ilişkin önemli kararlar alınıyor ve seçimler yapılıyor. Dünyanın 100’den fazla ülkesinden dağcılıkla ve tırmanışla ilgili federasyon başkanları ve diğer ilgilileri Trabzon’da ağırlayacağız” dedi.