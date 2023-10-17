Dünyanın dört bir yanında 6. Kocaeli Uluslararası Balık Yakalama Yarışması’na katılan 104 sporcu ödüllerine kavuştu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde 12-15 Ekim tarihlerinde 6. Uluslararası Balık Yakalama Yarışması gerçekleştirildi. Kandıra Uzunkum Sahili’nde düzenlenen yarışma öncesinde anlamlı bir etkinliğe imza atılarak plajda yaklaşık 315 kilo ve bin 634 parça atık toplandı. Amatör ve sportif olta balıkçılığını tanıtmak, sevdirmek ve gelişmesine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen organizasyona bu yıl Türkiye’nin yanı sıra Azerbaycan, Hollanda, Polonya, Yunanistan, Tunus, Fas olmak üzere 7 ülkeden 26’sı yabancı toplam 104 sporcu katılım gösterirken 8 kadın katılımcı ile ayrı bir rekora imza atıldı. Bu yılki yarışmada dünyada bir ilke imza atılarak yakalanan tüm balıklar ölçümü yapılıp fotoğraflandıktan sonra canlı olarak suya geri bırakıldı. Yarışmacılar kalkan, minekop, dil balığı, kurdela, kefal, istavrit ve mırmır olmak üzere 7 farklı türde 171 balık yakaladı. Şahin Erdem ve İsmail Akdan tarafından yakalanan 40 santimetre büyüklüğündeki kefal yarışmanın en büyük balığı olarak kayıtlara geçti.

Dolu dolu geçen yarışmada dereceye giren sporcular kupa ve hediyelerini alırken tören sonrasında protokol ve sporcular hatıra fotoğrafı çektirdi.