Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen açık ve uzaktan öğrenme alanının dünyadaki önde gelen konferanslarından biri olan 5’inci Uluslararası Açık ve Uzaktan Öğrenme Konferansı 28-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Anadolu Üniversitesi tarafından düzenlenen açık ve uzaktan öğrenme alanının dünyadaki önde gelen konferanslarından biri olan 5’inci Uluslararası Açık ve Uzaktan Öğrenme Konferansı 28-30 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin kuruluşunun 40. yılı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenecek olan IODL 2022’nin açılış töreni, 28 Eylül Çarşamba günü Yunus Emre Kampüsü Öğrenci Merkezi’nde saat 10.00’da yapılacak. IODL 2022’de açık ve uzaktan öğrenme alanının dünya çapında tanınmış isimleri olan Prof. Ojat Darojat, Prof. Mark Brown, Prof. Asha Singh Kanwar, Prof. Olaf Zawacki-Richter, Prof. Som Naidu ve Prof. Chih-Hsiung Tu davetli konuşmacı olarak yer alacak. IODL 2022’de 86’sı çevrim içi ve 150’si yüz yüze olmak üzere toplam 236 bildiri sunulacak. 300’den fazla katılımcının yer alacağı IODL 2022’ye 20’den fazla ülke ve 100’den fazla eğitim kurumundan akademisyenler, uygulamacılar ve yöneticiler katılacak.

Konferansın Düzenleme Komisyonu eş başkanlığını yürüten Doç. Dr. Serpil Koçdar çok geniş bir ekiple çalışarak uzun süredir hazırlık yaptıklarını ve bu konferansın Açıköğretim alanında Türkiye’de düzenlenen en büyük organizasyon olduğunu belirtti.