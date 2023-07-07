Tarihi ve doğal güzellikleri bir arada bulundurması nedeniyle açık hava müzesini andıran dünyanın en büyük 2. kanyon vadisi olan Ihlara Vadisi, Aksaray Belediyesi tarafından yapılacak cam teras ile bölgeyi ziyarete gelenlere seyir zevki yaşatacak.

Yılda yaklaşık 500 bin kişinin ziyaret ettiği ve içerisinden Melendiz Çayının aktığı dünyaca ünlü Ihlara Vadisi Aksaray Belediyesi tarafından yapılan projeyle cam terastan seyredilecek. Geçtiğimiz aylarda ihaleye çıkan projenin yer teslimi sonucu başladı. Projenin başladığını Belediye Başkanı Evren Dinçer sosyal medya hesabından duyurdu. Ihlara Vadisi üzerinde belirlenen noktada hayata geçirilecek olan cam teras, vadiden 117 metre yükseklikte inşa edilecek. Ziyaretçiler, 10 metre açık alana sahip olan terastan vadiyi yukarıdan görebilecek. Ziyaretçilerin heyecan ve adrenalini doyasıya yaşayacağı cam terastan, vadinin doğal ve tarihi tüm güzellikleri izlenebilecek. Ihlara Vadisi’nin turizm yoğunluğunu artıracak olan cam teras projesi çerçevesinde proje alanına otopark, mescid, yürüyüş yolu, fotoğraf çekim noktası amfi tiyatro ve kafeteryanın da yapılması planlandı.