Sivas’ın Eğribucak köyü yakınlarında sarp kayalıkların üzerinde dolaşan 7 adet yaban keçisi görüntülendi.

Sivas’ın Eğribucak köyü yakınlarında sarp kayalıkların üzerinde dolaşan 7 adet yaban keçisi görüntülendi.

Sarp kayalıklarda ve dik yamaçlarda hayat süren dağ keçileri nesli tükenmekte olan türler arasında olmasa da hızları ve yaşam alanlarının zorlukları nedeniyle dikkat çekiyor. İnsanların erişemediği yerlerde yaşadıkları ve kamuflajlarının sayesinde doğayla bütünleştiği için yaban keçilerini görüntülemekte kolay olmuyor. Bu özellikleri sayesinde nadir olarak görüntülenen yaban keçilerini arazide gezdiği sırada fark eden Eğribucak Köyü Muhtarı Fatih Durna, bu anları cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde 7 adet yaban keçisinin "Dünya’daki Mars" olarak adlandırılan Eğribucak kayalıklarında rahatlıkla dolaşabildikleri görüldü.