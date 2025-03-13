DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, 13 Mart Dünya Böbrek Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında kronik böbrek hastalığının dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olduğunu söyledi.

Dr. Yasin Yılmaz, kronik böbrek hastalığı ile ilgili olarak yaptığı açıklamada "Hastalık dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu. Böbrek hastalığının erken dönemde sıklıkla önlenebilir veya ilerlemesi geciktirilebilir bir hastalık. Ancak hastalığın farkındalığının düşük olması, erken dönemde tespit edilmesine imkan vermediği, bireylerin hastalığının farkında olmaması nedeni ile son dönem böbrek yetmezliği gelişmekte ve kişinin yaşam kalitesini bozabilir. Yetişkinlerde olduğu gibi çocuklarda da böbrek hastalığının olabileceği unutulmamalıdır. Sık idrara çıkma, idrar yaparken zorlanma ve yanma, damla damla idrar yapma, kırmızı kahverengi renkte idrar yapma ve tuvalete yetişememe gibi şikayetlerde mutlaka hekime başvurulmalıdır. Böbrek sağlığı konusunda ülke genelinde toplum bilincini arttırmak, kronik böbrek hastalığında erken tanının önemini vurgulamak ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla her yıl düzenli olarak sağlık personeline yönelik hizmet içi eğitimler ve halka yönelik bilgilendirme programları yürütülmektedir. Geri dönüşsüz sonuçları ve artan görülme sıklığı sebebiyle KBH’ya dikkat çekmek, toplumsal bilgi düzeyini ve farkındalığı artırmak için her yıl Mart ayının ikinci Perşembesi Dünya Böbrek Günü olarak ilan edilmiştir. Bu fikirle 2025 yılının teması Böbreklerinize İyi Bakın! Böbrek Sağlığınızı Korumak, Geleceğinizi Korumaktır! olarak belirlenmiştir" dedi.

Yılmaz son olarak ise hastalıktan korunma yollarını ise şu şekilde sıraladı; "Düzenli olarak egzersiz yapılmalı. Sağlıklı beslenilmeli. Vücut ağırlığı korunmalı. Tuz azaltılmalı. Gün içinde yeterli sıvı alınmalı. Sigara içilmemeli. Ağrı kesici ilaçlardan kaçınılmalı. Kan basıncı ve kan şekerinin düzenli olarak ölçülmeli. İlaçların hekime danışarak ve önerilen şekilde kullanılmalı. Risk grubundakilerin böbreklerini düzenli olarak kontrol ettirmeleri gerekir. Dünya Böbrek Günü vesileyle, vatandaşlarımızı; böbrek sağlıklarını korumaya, yaşlarına uygun kronik hastalık tarama ve izlemlerini yaptırmak üzere, kayıtlı oldukları aile hekimini ziyaret etmeye davet ediyorum."