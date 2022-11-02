Yalova Altınova Belediyesi 10. Tıbbi Aromatik Bahçe Günleri, Altınova Belediyesi Engelsiz Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi Konferans Salonu’nda yapıldı.

Yalova Altınova Belediyesi 10. Tıbbi Aromatik Bahçe Günleri, Altınova Belediyesi Engelsiz Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi Konferans Salonu’nda yapıldı.

Altınova ilçesinde düzenlenen 10. Tıbbi Aromatik Bahçe Günleri’nde Dünyada ve Türkiye’de Botanik Bahçeler ve Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi değerlendirildi.

10. Tıbbi Aromatik Bahçe Günlerine konuşmacı olarak Marmara Üniversitesi Sağlık Politikaları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Murat Dinçer Çekin katıldı. Dr. Öğr. Üyesi Murat Dinçer Çekin, Günleri’nde Dünyada ve Türkiye’de Botanik Bahçeler ve Zeytinburnu Tıbbi Bitkiler Bahçesi’ni anlattı.

Etkinliğe; Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Yalova Atatürk Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Bölüm Başkanı Ahmet Bircan Tınmaz, Altınova Belediyesi Kuş Gözlemcisi Fatih Bülbül, Altınova Belediyesi Engelsiz Doğa Eğitim Merkezi ve Tıbbi Aromatik Bitkiler Bahçesi Sorumlusu Mustafa Sarıgül ve davetliler katıldı.

“Yeryüzünde yirmi bin tıbbi bitki var”

Bütün bitkilerin tıbbi değerinin bulunduğunu ifade eden Marmara Üniversitesi Sağlık Politikaları Anabilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Murat Dinçer Çekin, “Çünkü insan kanında demir taşıyan kırmızı kan molekülleri, bitkilerde magnezyum taşıyan yeşil klorofil moleküllerinin saldığı oksijene muhtaçtır. Ancak ‘tıbbi bitki’ denince tedavi değeri bilinenler kastedilmektedir. Yeryüzünde yirmi bini, Anadolu’da bini aşkın bitkinin tıbbi özelliği dolayısıyla kullanılageldiği söylenebilir. Hâlen tıbbi özelliği bilinmeyen pek çok bitkinin ve keşfedilecek yeni bitkilerin gelecekte tıbbi amaçla kullanılacağını öngörebiliriz” dedi.

Dünyada tıbbi bitki bahçeleri

Avrupa’da ilk akademik botanik bahçeleri tıp ve eczacılığın büyük ölçüde bitkilere dayandığı XVI. yüzyılda kurulduğu için koleksiyonları da tıbbi bitki ağırlıklıydı. XVII. yüzyılda botanik tıptan bağımsız bir disiplin hâline geldi. XVIII. yüzyılda Linnaeus’un bitkilerin cinsel organlarını ölçü alarak geliştirdiği yeni sınıflama ve adlandırma sistemi metrik sistemin pek çok yerel ölçü birimini ortadan kaldırması gibi tabiatı ‘sadeleştirdi’. XIX. yüzyılda koloni ülkelerde yapılan flora keşif gezileri o ülkelerde botanik bahçeleri kurulması ve Avrupa’daki botanik bahçelerinin genişlemesiyle sonuçlandı.

Türkiye’de ilk botanik bahçesi 1839’da Tıbbiye ile birlikte Galata Sarayı’nda oluşturulmuş, Tıbbiye Haydarpaşa’ya taşınınca orada da bir botanik bahçesi kurulmuştur. Bugün dünyada yıllık yaklaşık 150 milyon ziyaretçi çeken 1800 civarındaki botanik bahçesinden küçük bir kısmı tıbbi bitki bahçesi olarak tanzim edilmiştir” diye konuştu.

Programın sonunda Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Marmara Üniversitesi Sağlık Politikaları Anabilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Murat Dinçer Çekin’e teşekkür plaketi verdi.