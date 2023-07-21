Dünyanın en zeki ve güçlü koruma köpeği olan Kangallar, Sivas’taki Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi’nde çiple takip ve koruma altına alınıyor.

Kangal köpeklerini daha iyi tanıtmak, korumak ve takibini yapmak amacıyla kurulan Sivas Valiliği İl Özel İdaresi Kangal Köpeği Üretim Eğitim ve Koruma Merkezi üç yıldır hizmet veriyor. Merkezde bugüne kadar yaklaşık 100 Kangal köpeğine çip uygulaması yapılarak, koruma altına alındı. Merkezde görevli veteriner hekim Engin Genç, “Kangal köpeğimizin devlet koruması altında en iyi şekilde yetiştirilmesi, tanıtılması, soyunun devamının sağlanması ve Kangal köpeği üzerinde yapılacak her türlü bilimsel çalışmaya ev sahipliği yapması, aynı zamanda devlet kontrolünde safkan yavruların üretilerek isteyen vatandaşlara sahiplendirilmesi amacıyla kuruldu. Şu anda 50 civarında yetişkin damızlık Kangal köpeğimiz bulunmakta. 20 erkek, 30 dişi. Üretim çiftliği olduğumuz için dişi sayımız biraz daha fazla” dedi.

“Çip takılması zorunlu hale getirildi”

Genç, Kangal köpeklerine çip taktırmanın zorunlu hale getirildiğini ifade ederek, “Çip takılması zorunlu hale getirildi. Biz daha öncesinde de bunu uyguluyorduk. Şu anda merkezimizde sahiplendirdiğimiz yavruların çiplerini takıyoruz. Petvet sistemine kayıtlarını yapıyoruz, pasaportlarına bilgilerini işliyoruz. Pasaportları ile beraber bize ait olduğunu gösteren çipli kimlik belgesini düzenliyoruz. Bakım ve besleme notlarını, aşı tarihlerini, hangi mamaları kullanabileceklerini aşama aşama bunun programını ekleyerek bir dosya halinde vatandaşlara teslim ediyoruz. Şu an burada 3’ncü yılımıza girdik. 100 civarında çipleme sayısına ulaştık” diye konuştu.