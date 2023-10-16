Düzce Sağlık Müdürlüğü, dünyada en sık izlenen ilk on kanser arasında ilk sırada yer alan meme kanserine karşı bilgilendirme yapıyor.

Meme Kanseri farkındalık ayında vatandaşlar bilgilendiriliyor. Düzce Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekipler Çilimli Devlet Hastanesinde 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri çerçevesinde açılan stant ile kadınlar bilgilendirildi. Stantta meme kanseri risk faktörleri, belirtileri, tanı ve tedavi yöntemleri, kanserden korunacak sağlıklı yaşam şartlarına yönlendirmek ile ilgili bilgiler verdiler.

Yapılan bilgilendirmede “Ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan meme kanseri, meme dokusunda yer alan hücrelerin kontrolsüz çoğalması ile ortaya çıkmaktadır. Gerek dünyada gerekse ülkemizde en sık izlenen ilk on kanser arasında ilk sırada yer almaktadır. Ülkemizde meme kanseri her 4 kadın kanserinden birisi olmayı sürdürmektedir. Geçmişte ileri evrede teşhis edilen meme kanseri, günümüzde Bakanlığımızca yürütülen tarama programlarının etkisi ile erken teşhis edilebilmekte ve erken tanı oranlarımızda artış sağlanabilmektedir. Erken evrelerde tespit edilen meme kanserlerinin hem tedavileri daha başarılı olmakta hem de yaşam kalitesi önemli ölçüde artmaktadır. Bu sebeple, yürütülen toplum tabanlı taramalar yolu ile kadınlarımızın muhtemel bir kanser gelişimi durumunda kanser gelişim sürecini erken evrede tespit etmek ve kadınlarda meme kanserine bağlı ölüm hızını düşürmek mümkün olabilmektedir” denildi.