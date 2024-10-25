Bursa’da sahnelenen “Keşke” adlı tiyatro oyununda Gazi Mustafa Kemal Atatürk holografik olarak canlandırıldı.

Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi’ndeki DasDas Bursa’da sahnelenen “Keşke” adlı oyunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk holografik olarak canlandırıldı. Anıl Helvacı ve Evren Bingöl’ün yazdığı oyunun yönetmenliğini Başak Kıvılcım Ertanoğlu ve Ümit Erlim üstlendi. Evren Bingöl, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırdığı tek perdelik oyunda başrolü Nur Ger ile paylaştı. "Günümüzde Atatürk ile konuşabilseydiniz ona ne anlatırdınız" sorusundan ilham alınarak sahnelenen oyun seyircilere hayali ortamda Atatürk ile karşılaşıp konuşma deneyimi sunuyor.

Dünyada ilk kez tiyatro oyununda kullanıldı

Hologram teknolojisinin tiyatro oyununda ilk kez kullanıldığını öyleyen Sanatçı Nur Ger, “Atamız ile ilgili hepimiz keşke diyoruz, keşke burada olsaydı. Biz de hayal ettik, gelseydi, aramıza otursaydı ve biz de onunla dertleşebilseydik ve böyle bir oyunu ortaya çıkardık. Bizim bildiğimiz kadarıyla gerek dünyada gerek ülkemizde hologram teknolojisiyle oynanmış bir tiyatro oyunu yok. Performans ve gösteri sanatlarında çok sık kullanılıyor ama tiyatroda ilk kez kullanılıyor. Bu oyunda da Atamız ile birlikte bu sohbeti yaptığımız için çok mutluyuz” dedi.