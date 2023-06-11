Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde dünyada ilk kez daldırma yöntemi ile üretilen karadut fidanları, çiftçilerden yoğun ilgi gördü.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesinde karadut serasında daha önce denenmemiş bir yöntemle fidan üretimi yapılıyor. 45 derecelik açılarla dikilen karadutlar sezon boyunca yatırılarak üretimin artması sağlandı. Daldırma yöntemi adı verilen bu yetişme şeklinde üretimin arttığını belirten Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Meyve Yetiştirme ve Islahı Anabilim Dalı’ndan Doç. Dr. Onur Saraçoğlu, "Bu görmüş olduğunuz alan bizim üzümsü meyveler fidan üretim parselimizdir. Burada üç tane ana seramız var. Bu ana seralarımız özel olarak dizayn edilmiş. Burada yaptığımız üretimler sayesinde mümkün olduğunca farklı türlerde fidan üretimi sağlıyoruz. Seramız karadut damızlık parselimizdir. Burada dünyada ilk kez denenen bir daldırma yöntemiyle fidan üretimi başlattık. Fidanları öncelikle biz 45 derecelik açılarla diktik, daha sonra sezon boyunca yavaş yavaş yatırarak yerle bir yapmaya çalıştık. Sezon içerisinde oradan çıkan her sürgün bizim için yeni bir fidan oldu. Elma ve armut türlerinde zaten halihazırda kullanılan bir yöntemdi ama karadut fidan üretimi için ilk kez biz denedik ve başarılı sonuçlar aldık. Almış olduğunuz fidanlardan çelikle çoğaltma ünitemiz için de mümkün olduğunca materyal temin ediyoruz. Ardından buradan almış olduğumuz çeliklerimizi hemen yan tarafta bulunan çelikle çoğaltma seramızda köklendiriyoruz. Bu sayede çelikle karadut ve diğer türlerde fidan üretimi sağlıyoruz. Bu işlemin sonunda da fidanları doğrudan bir şekilde doğaya dikmemek için gölge serası olarak adlandırdığımız seramızda bekleterek yaşayacağı problemleri aşmasını bekliyoruz. En sonunda orada bekleyen bitkilerimiz tabiatla buluşuyor" dedi.

"Bu yöntem üretimi kat kat arttırdı"

Saraçoğlu, bu yöntemin üretimi kat kat arttırdığını ifade ederek, "Bizim için burada ürettiğimiz önemli türler var. En önemli olanı karadut ve karadutun yanında mor dut, parmak dut, siyah dut ve böğürtlen gibi bitkilerimizi çoğaltma yapıyoruz. Biz burada saydığımız türleri yetiştiriyoruz ama çağın gereksinimleri doğrultusunda yeni türler geldikçe farklı çalışmalar yapıyoruz. Halkımızdan talepler gelir ise yetiştirme ve çoğaltma işlemi yapıyoruz. Fakültemizde yıllardır birçok hocamız ve biz çiftçilerle bir arada olduğumuz için iletişimimiz gayet iyi durumda. Burada ürettiğimiz fidanlara rağbet oldukça fazla bizlerde kaliteli ve piyasa da az olan ürünlerle onlara destek olmaya çalışıyoruz. Normal de bu yöntem de yaklaşık olarak bine yakın Karadut fidanı üretebiliriz. Çelikle çoğaltma işlemiyle 5 bine yakın kapasiteye çıkabiliriz. Biz burada sadece üretim yapmıyoruz, çeşitli bilimsel çalışmalar da yürütüyoruz. Bilimsel çalışmalar yaptığımız dönemde üretim sayımız azalıyor. Burası 5-6 bin kapasiteli bir tesis burası diğer bahsettiğim türlerde de üretim yapabiliyoruz" şeklinde konuştu.