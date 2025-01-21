Osmaniye Devlet Hastanesi’nde ilk kez, dünyada en az izle yapılan rahim kanseri cerrahisi V-NOTES yöntemi kullanılarak gerçekleştirildi.

Osmaniye Devlet Hastanesi’nde görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Furkan Kasapkara ve Op. Dr. Kübra Sevim Pehlivan ekibi tarafından 76 yaşındaki Raziye Sincer isimli hastaya V-NOTES Histerektomi olarak adlandırılan doğal açıklık cerrahisi yöntemi ile hastanın rahim ameliyatı sadece vajinal yoldan girilerek kesisiz ve izsiz olarak başarılı bir şekilde yapıldı. Osmaniye Devlet Hastanesi’nde ilk kez gerçekleştirilen bu işlemle artık bu şikayetlerle hastaneye başvuran hastaların başka merkezlere gitmesine gerek kalmayacak.

Geçirdiği operasyondan çok memnun olduğunu ve rahat olduğunu söyleyen hasta Raziye Sincer, "Gönül rahatlığıyla hocalarımıza, doktorlarımıza teslim olabilirsiniz. Çok rahat bir yöntemmiş, Allah razı olsun hepsinden. Ameliyat öncesi ve sonrası hiçbir sorun yaşamadım" dedi.

Bu yöntemle hastaların ameliyat sonrası günlük yaşama çok çabuk dönebildiğini belirten Op. Dr. Furkan Kasapkara ise, "Türkiye’de son yıllarda sadece birkaç merkezde yapılabilen, hastanemizde ve elimizde ilk kez yaptığımız V-NOTES tekniği günümüzde giderek popülerlik kazanan bir yöntemdir. V-NOTES doğal açıklık olan doğum kanalından, kamera yardımıyla ve belirli aparatlarla vajinal yoldan gerçekleştirilen, izsiz cerrahide olarak bilinen ameliyatlardır. Kapalı ameliyatlar ile vajinal yoldan ameliyatların birleştirildiği modern bir yöntemdir. Bu yöntemle hastalarımız ameliyat sonrası daha az ağrı duymakta, kısa sürede taburcu olup günlük yaşamlarına daha hızlı dönebilmektedir. Karında hiçbir iz ve kesi olmadan yapılan bu ameliyat tekniğinde daha az enfeksiyon, daha az kanama riski ve hastalarımızın memnuniyet oranlarının çok yüksektir. V-NOTES ile rahim alma ameliyatları, dış gebelik ameliyatları, kist ameliyatları ve tüplü avlama ameliyatları yapılabilmektedir. Biz de rahim sarkması olan, rahim duvarında kalınlaşma şikayetleri olan hastamıza V-NOTES tekniği ile rahim ve yumurtalarını alma ameliyatını ilimizde ve hastanemizde ilk kez gerçekleştirdik. Başarılı bir şekilde gerçekleştirdiğimiz bu işlem ile hastanemize bu şikayetlere başvuran hastalarımızın artık başka üst merkezlere gitmesine gerek kalmayacaktır" diye konuştu.