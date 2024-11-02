Bursa’da yaşayan doğasever Tansel Saylı, doğa yürüyüşlerinde hayvan figürlerine benzeyen dalları biriktirdi. 100’den fazla doğal eseri biriktiren Saylı, Ördekli Kültür Merkezinde sergi açarak ziyaretçilerine sundu.

Bursa’da yaşayan 62 yaşındaki Tansel Saylı, emekli olmasının ardından kendini doğa yürüyüşlerine adadı. Doğayla iç içeyken çeşitli bazı hayvan figürlerine benzeyen ölü ağaç dallarını fark eden Saylı, bulduğu dalları biriktirmeye başladı. 100’den fazla doğal eser biriktiren Saylı, daha önce bir örneği bulunmayan sergiyi açarak topladığı eserleri ziyaretçileri ile paylaştı. Ördekli Kültür Merkezinde devam eden sergide birbirinden farklı hayvanlara benzeyen dallar ziyaretçilerini bekliyor.

Bursa’da Tabiat Müzesi kurarak biriktirdiği eserleri bağışlamak istediğini belirten Tansel Saylı, “Emekliliğin verdiği imkan ile sahalara çıkmaya başladık. Bursa’mızın ve çevre illerimizin dağlarında gezerken çeşitli eserler buldum. Baktım bu eserler anlamlı hayvan figürleri ve canlıya benzer, bunları ben toplamaya başladım. 13 sene süren bir ortamda 100‘den fazla eserim oldu, bu ikinci sergim. İlk sergimi Konak Kültür Merkezinde açtım. Serginin özelliği şu; dünyada ilk defa böyle bir sergi açılıyor, çünkü ben dağda bulduğum hayvan figürlü eserlerimi sergiliyorum. Yaptığım sanat değil, avcılık ve toplayıcılık. Dağdan toplayıp bunları getiriyorum ve sergiliyorum. Eserlerimin hayvan figürüne benzemesi lazım, mutlaka hayvana benzeyecek. Diğer özelliğimiz doğal olması, hiçbir şekilde özelliğini bozmuyorum. Sadece ölü toprakları ve kabuklarını atıyorum. Amaç doğaya saygınlık, sürdürebilirlik ve gençlere örnek olmak farkındalık oluşturmak. İlk sergimde gelen ilgi beni çok mutlu etti. Gençler geldi, ihtiyarlar geldi. Herkes doğanın varlığına inandılar. Bunlar demek ki bulunabiliyor. Hepsinin ayrı özellikleri var. 100 yakın eserim var, artık benim bunları evde barındırmaya yerim yok. Bunları güzel bir ortamda herkesin görebileceği bir ortamda sergilemek istiyorum. Çünkü burada 1 hafta kaldı ve kısıtlı insanlar gördü. Amacım tüm Bursa hatta tüm dünya tüm Türkiye görsün. Korumak da zor. Ben bunları sergiden sonra toplayıp üst üste bir yere koyacağım. Bunları herkesin görebileceği bir Tabiat Müzesi açılması önemli. Bu müzede insanlar gelip sergiyi gezsin ve katkıda bulunsunlar” şeklinde konuştu.