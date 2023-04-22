Samsun’un Ladik ilçesinde bulunan ve Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi yapılan Ambarköy Açık Hava Müzesi ziyaretçilerini bekliyor.

Vatandaşların hibe ettiği ambarlarla kurulan ve dünyada bir benzerinin olmadığı bildirilen Ambarköy, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edilerek, çevre düzenlenmesi yapıldı. Lâdik’in turizmine katkı sağlaması için yeninden dizayn edilen Ambarköy ziyaretçilerini bekliyor. Ahşap mimarisi açısından Osmanlı dönemi özelliklerini yansıtan Ambarköy Açık Hava Müzesi’nde 22 buğday saklama ambarı, 4 ahşap ev, 2 sergen, 2 mısır serenderi ve 4 su kuyusuna sahip köy, 300 yıllık Şeyhülislam Mehmet Efendi Ahşap Camisi bulunuyor. Açık hava müzesi konseptli Ambarköy, ziyaretçilerini geçmişe yolculuğa çıkarıyor.

“Temiz havayı ve doğayı görmek için gelenlerin gezdikleri bir yer”

Ambarköy’e ziyarete giden Ladikli eğitimci ve araştırmacı Hadi Ergül, "Ambarköy Ladik ilçesine 1,5 kilometre mesafede 22 tane ahşap ambarı, 4 tane mısır serengetisi, 4 ahşap evi, 2 kuyusu, Seyh-ül İslam Mehmet Efendi tarafından yapılmış ahşap camisi ve burada sergilenen tarihi eserlerin bulunduğu bir köydeyiz. Bu köy 2009 yılında dönemin kaymakamı ve bürokratlarının gayretleri ile ilçe ekonomisine ve turizmine katkı sağlamak için yaptırılan bir eserdir. Bu 22 ahşap ambarda ilçede meşhur olan dışarıya ihraç edilen, tanılan ve bilinen mısır, fasulye, nohut, peynir, süt, yağ, yoğurt gibi ürünlerin pazarlanıp belirli zamanlarda katkı sağlanacak, ilçe ekonomisine gelir getirecek bir projeydi. Ambarhan diye yapılan binada da restoran olarak çalıştırılan ve belirli zamanlarda da düğün salonu olarak kullanılan bir alanı vardır. Uzaktan gelenlerin, evlenenlerin, etrafı seyretmek için, temiz havayı ve doğayı görmek için gelenlerin gezdikleri bir yer durumunda bir yerdir. Ladik ilçesinin kırsal mahallelerinden ambar, köy konağı, mektep, müze, su değirmeni buraya getirildi. Bunların hepsi ahşaptan oluşuyor. Böyle bir güzelliğin içerisindeyiz” dedi.

Ambarköy’e yeni sosyal alanlar

Ladik Belediyesi’nden edinilen bilgiye göre ayrıca Ambarköy’e sosyal alanlar eklenecek. Ambarköy Açık Hava Müzesi genişleyerek vatandaşın piknik yapabileceği, çocuklar için oyun alanlarının olacağı bir ortam için çalışmalar yapılacak.