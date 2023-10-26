Depremin vurduğu Hatay’da afetzede kadınlar, İhtiyaç Haritası ve Kanser Savaşçıları Derneği’nin, AstraZeneca Türkiye’nin şartsız desteği ile yürüttüğü “Kendini Tanı, Erken Tanı Meme Kanseri Farkındalık Hareketi” kapsamında kontrol ve teşhisin önemi anlatılarak meme kanseri konusunda bilgilendirildiler.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay’da afetzede kadınlar unutulmadı. Depremzede kadınlar, AstraZeneca Türkiye’nin şartsız desteği ile İhtiyaç Haritası ve Kanser Savaşçıları Derneği tarafından hayata geçirilen “Kendini Tanı, Erken Tanı Meme Kanseri Farkındalık Hareketi” projesi kapsamında meme kanserine karşı bilgilendirilecek. Proje kapsamında geçtiğimiz yıl; Antalya ve Trabzon’da yaklaşık 400 kadına ulaşılmıştı. Deprem bölgesinde hayata geçirilen projede; Kanser Savaşçıları Derneği’nin gönüllü hekimleri tarafından kadınlara meme kanseri hakkında eğitimler veriliyor. İhtiyaç Haritası Derneği ise eğitim verilen illerde meme kanseri farkındalığı konusunda sağlık hizmetlerine erişimi kısıtlı kadınları ve bölgeleri tespit ediyor, eğitim alan kadınların Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi’nde (KETEM) taramalarının yapılması için randevuları koordine ederek ulaşımlarını sağlıyor ve tarama sonrası tüm süreci takip ediyor. Projenin ilk ayağında; Antakya ilçesinde bulunan İhtiyaç Haritası Konteyner Yaşam Alanı’nda düzenlenen etkinlikte Kanser Savaşçıları Derneği’nin gönüllü hekimi Dr. İbrahim Çolhan tarafından 2 farklı oturumda kadınlara meme kanseri farkındalık eğitimi verildi. Eğitimde kadınlar; meme kanseri görülme sıklığı, başlıca risk faktörleri, erken tanının önemi, meme kanseri tarama (mamografi) ve elle muayene gibi konularda bilgilendirildi. Eğitimler ve meme kanseri taramalarının önümüzdeki dönem Maraş’ta devam etmesi planlanıyor.

Kanser Savaşçıları Derneği gönüllü hekimi Dr. İbrahim Çolhan, meme kanserinin dünyada 8 kadında bir görülen bir hastalık olduğunu belirterek “Genel cerrahi uzmanıyım aynı zamanda meme kanseri cerrahisiyle yıllardır yakından ilişkiliyiz. Bugün burada İhtiyaç Haritası ve Kanser Savaşçıları Derneği’nin bir rutinde aslında devamlı surette uyguladığı halkı bilgilendirici toplantılarından bir tanesindeyiz. Özellikle 6 Şubat’ta yaşadığımız büyük deprem felaketi ve bundan ciddi anlamda en çok etkilenen Hatay ilimizde bu organizasyonun bilinçlendirme toplantılarının yapılması hepimiz için sevindirici bir durum. Meme kanseri dünya genelinde kadınları ciddi anlamda mağdur edebilen kanser türlerinin başında geliyor. Özellikle her 8 kadından bir tanesinde karşılaşılabilen bir hastalık” dedi.

“Meme kanserinin erken tanısı ciddi anlamda yüz güldüren sonuçlara daha rahat ulaşmamızı sağlıyor”

Meme kanserinde erken teşhisin önemine değinen Çolhan, “Burada meme kanserine karşı çok güçlü bir silahımız var. Meme kanserinin erken tanısı ciddi anlamda yüz güldüren sonuçlara daha rahat ulaşmamızı sağlıyor. Erken tanıyı koyabilmenin şartları nedir derseniz, kişilerin kanser tarama programlarından faydalanabilmeleri diyebiliriz. Ülkemizde Sağlık Bakanlığı’nın yürütmüş olduğu toplum tabanlı tarama KETEM’lerde bu çok kaliteli şekilde yapılabiliyor. KETEM beraberinde devlet hastaneleri, aile sağlığı merkezlerine başvuru da meme sağlığıyla ilgili erken tanıyı çok güçlendiriyor. Meme kanseri, özellikle kadınlarda muayeneyle ele gelen kitlelerde meme başındaki şekil değişikliklerinde, koltuk altında ele gelen kitlelerde, meme başından kanlı olabilecek akıntılarda kendini gösterebiliyor. Biz hekim muayenesi dışında özellikle adet gören kadınlarda her ay adetten 3-4 gün sonra memenin kendini biraz toparladığı dönemdeki meme muayenelerini menopoz dönemindeki kadınlarda ise ayın herhangi bir gününde mutlaka ayna karşısında yapılabilecek meme muayenelerini çok önemsiyoruz. Çünkü klinik pratiğimizde kendi tespit ettiği kitlelerle bize başvuran hastaların sayısı azımsanmayacak kadar çok” ifadelerini kullandı.

İhtiyaç Haritası Saha ve Operasyon Koordinatörü Zafer Kapusuz, deprem bölgesinde meme kanserine dikkat çekmenin önemine değinerek “Sizler de çok iyi biliyorsunuz ki deprem sonrasındaki farklı ihtiyaçlar öncelikli duruma geliyor. Ancak meme kanseri gibi önemli bir hastalığın farkındalığını artırmamız gerekiyor. Çünkü dünyada ve Türkiye’deki en fazla görülen kanser tipi meme kanseri. Bugün de burada Hatay’daki depremzede vatandaşlarımıza, kadınlarımıza meme kanseri farkındalık eğitimi vereceğiz. Sonrasında ücretsiz taramaya götüreceğiz. Tüm amacımız kadınların bu alandaki farkındalığını arttırmak” şeklinde konuştu.

Kanser Savaşçıları Derneği Genel Sekreteri Aslı Ortakmaç, AstraZeneca Türkiye’nin şartsız destekleriyle kadınlarda meme kanseri bilinci oluşturduklarını ifade ederek “Bugün deprem bölgesindeyiz. ‘Kendini Tanı, Erken Tanı Meme Kanseri Farkındalık Hareketi’ için bugün konteyner kentte yaşayan kadınlarla buluşacağız. Kadınlara meme kanserinde erken tanının önemini anlatacağız. Bu önemli bir proje, İhtiyaç Haritası, Kanser Savaşçıları Derneği ve AstraZeneca Türkiye’nin şartsız katkıları ile yürütüyor ve daha önce de Antalya’da ve Trabzon’da 400 kadına meme kanseri eğitimini verdik. Şimdi deprem bölgesini özellikle önemsiyoruz. Çünkü maalesef deprem bölgesinde kanserde erken tanı ile ilgili ciddi bir sıkıntı yaşandığını biliyoruz. İnsanların daha öncelikli problemleri olunca erken tanı zaman zaman unutulabiliyor. Oysa ki meme kanserinde erken tanı diğer tüm kanserlerde olduğu gibi hayat kurtaran bir durum” dedi.