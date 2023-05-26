İnsan vücudunda merkezi sinir sistemindeki sinir hücrelerinin miyelin kılıfının hasar alması sonucu ataklar ile seyreden kronik hastalıklardan multipl skleroz (MS), dünya genelinde 3 milyona yakın, ülkemizde ise 35 bin civarı kişide görülüyor.

Dünyada yaklaşık 3 milyon insanda görülen, multipl skleroz olarak bilinen çoklu doku sertleşmesi hastalığı bulunuyor. Uzmanlar, ülkemizde ise genç yaşlarda sıkça görülebilen MS hastalığının 35 bine yakın kişiyi etkilediğini belirtiyor.

Diyarbakır Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde Nöroloji Bölümünde Uzman Hekim Dr. Birsen Aydın, mayıs ayının üçüncü haftasının MS Hastalığı Haftası olması nedeniyle hatırlatmada bulunarak vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Nörolojik bulgular içerisinde olan MS hastalığında bulanık görme, kol, bacak, ve kolda uyuşma gibi çeşitli belirtilerin baş gösterdiğini ifade eden Aydın, “Multipl skleroz hastalığı genellikle 20-40 yaşlarda görülmektedir. Erkeklerden çok kadınlarda çok görülen bir hastalıktır. Dünya genelinde 3 milyona yakın, ülkemizde ise 35 bine yakın MS hastası bulunmaktadır. Bağışıklık sistemimizdeki çeşitli sebeplerden dolayı oluşan bozukluk sebebi ile merkezi sinir sisteminde beyin ve omurilik hücrelerinde hasarlar gelişmektedir. Bu hasarlara bağlı olarak da hastalarda farklı nörolojik bulgular oluşmaktadır. Bu nörolojik bulgular içerisinde bulanık görme, çift görme, kol, bacak ve yüzde uyuşma, güçsüzlük, baş dönmesi, dengesiz yürüme, konsantrasyon güçlülüğü gibi çeşitli belirtiler oluşmaktadır” dedi.

Dünya genelinde herhangi bir tedavisinin bulunmadığını, atak sıklığına göre farklı tedavi seçenekleriyle MS hastalarına müdahale edildiğini belirten Aydın, “MS hastalığı sıklıkla tanısını nörolojik muayene beyin, omurilik sıvısının incelenmesi MR değerlendirmesi ve sinir ileti incelemeleri neticesinde alınır. MS hastalığının dünya genelinde bir tedavisi olmamakla birlikte atak sıklığını azaltan farklı tedavi seçenekleri bulunmaktadır. Belirtileri azaltmaya yönelik tedaviler, atak tedavisi ve önleyici güçlü tedaviler uygulanabilir. MS hastası olan hastalarımızın da sıklıkla kendilerini aşırı yoracak, günlük aktivitelerin içinde olmayarak sigara ve alkol gibi zararlı maddelerden uzak durmalarını, egzersiz yapmalarını ve mutlaka D vitamini kullanmalarını öneririm” ifadelerine yer verdi.

Son olarak MS hastalığının bulaşıcı hastalık olmadığına dikkat çeken Aydın, şunları kaydetti:

“MS hastaları sıcak ortamlarda özellikle sauna, hamam gibi ortamlarda bulunmalarını önermiyoruz mevcut şikayetlerini artırmaları sebebi ile. MS hastaları açısından kronik bir hastalık ama bulaşıcı bir hastalık değildir. Kronik seyirlidir, erken tanıda erken tedavi seçenekleri ile hastaların yaşam kaliteleri olumlu bir şekilde devam edebilmektedir. Şikayetleri olan hastalarımızın şikayetlerini fark ettiği anda bir nöroloji uzmanına başvurmalarını öneriyoruz. Erken tanı ve tedavi hastalar için çok önemlidir.”