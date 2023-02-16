Dünya Türkiye’deki depremzedeler için tek yürek olup bağış kampanyaları düzenlemeye devam ediyor. Neredeyse her alandan dünyaca ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yardım toplamaya başladı. Adete yardım furyasına dönüşen hareketin başında Madonna, Lionel Messi, Katy Perry ve Jennifer Lopez gibi isimler geliyor.

Dünya Türkiye’deki depremzedeler için tek yürek olup bağış kampanyaları düzenlemeye devam ediyor. Neredeyse her alandan dünyaca ünlü isimler sosyal medya hesaplarından yardım toplamaya başladı. Adete yardım furyasına dönüşen hareketin başında Madonna, Lionel Messi, Katy Perry ve Jennifer Lopez gibi isimler geliyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 şiddetindeki depremlerin ardından dünyaca ünlü isimler yardım seferberliği başlattı. Alanında küresel çapta ün kazanmış isimler sosyal medya hesaplarından Türkiye’deki depremzedeler için bağış organizasyonları düzenliyor. Hollywood yıldızlarından, ünlü futbolculara sanatçı gruplarından podyumlara kadar ünlü isimler kitlesel bağış kuruluşları aracıyla yardım topluyor.

Ünlü isimlerin arasında podyumların ünlü isimleri Bella ve Gigi Hadid kardeşler ile babaları iş adamı Mohammed Hadid, sahnelerin süperstarları Madonna, Jennifer Lopez, Inna, Metallica müzük grubu, dünyanın en iyi futbolcularından Lionel Messi bulunuyor. Ayrıca Michael Essien, Lena Headey, Katy Perry, Novak Djokovic, Roberto Carlos gibi isimler de bağış kampanyalarına katılıyor.

Hadid ailesinden tam destek

Filistin kökenli gayrimenkul geliştiricisi Mohammed Hadid ile model kızları Gigi ve Bella Hadid Türkiye’ye destek olabilmek için sosyal medya hesaplarından takipçilerine Kahramanmaraş ve 10 ili kapsayan depremzedelere yardım edebilmek için çağrıda bulundular. Gigi, sosyal medya hesabından UNİCEF ile ortaklaşa başlattığı yardım kampanyasıyla depremzedeler için 4 milyon TL bağış topladı. Ünlü yıldızlar takipçilerini Türkiye’deki depremzedeler için yardıma davet etti

Lionel Messi de paylaşım yaptı

Dünyaca ünlü yıldızlar sosyal medya hesaplarından yardım kampanyaları başlatarak depremzedelere destek olmaya çalışıyor. Dünyaca ünlü Futbolculardan Michael Essien, Roberto Carlos ve Lionel Messi sosyal medya hesaplarından Türk bayraklı gönderi paylaşarak depremzedelere dikkat çekmeye çalışırken bunların arasında Ünlü tenisçi Novak Djokovicte bulunuyor. , Şarkıcı Madonna, Katty Perry, Inna, Jennifer Lopez ve Metallica ise deprem anından görüntüler ile takipçilerini yardıma davet etti.

Şimdiye kadar sosyal medya hesaplarından UNİCEF ile iş birliği yapan ünlüler toplam 4 milyon lira bağış topladı.