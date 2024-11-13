Bursa Büyükşehir Belediyesi, dünyaca ünlü çocuk kitabı yazarı Vladimir Tumanov’u Bursalı çocuklarla buluşturdu.

Bursa’nın kültür ve sanat hayatına değer katan çalışmaları sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, çocuk okurlar için hayal dolu bir dünyanın kapılarını açıyor. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından birbirinden kıymetli yerli ve yabancı yazarları Bursalı çocuklarla buluşturmak amacıyla başlatılan ‘Benim Bir Hikayem Var’ serisinin ilk konuğu dünyaca ünlü çocuk kitabı yazarı Vladimir Tumanov oldu. Dünyada en çok satanlar listesinde birden çok dile çevrilen kitapları ile tanınan yazar Tumanov, Tayyare Kültür Merkezi’nde hikayelerinin ilham kaynaklarını paylaştı. Dünyanın birçok yerinden ve özellikle Türkiye’den kendisine mektup yazan çocukların ilham kaynağı olduğunu söyleyen Tumanov, renkli sunumuyla miniklerin ilgisini çekti. Çocukların sorularını da cevaplayan Tumanov, "Asılı Dağ’ın Kahini" adlı kitabını da çocuklar için imzaladı. Program sonunda Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Şafak Baba Pala, Vladimir Tumanov’a günün anısına hediye takdim etti.