Fransa, İtalya, İspanya ve Kolombiya’dan dünyaca ünlü göstergebilim uzmanı profesörler, Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Güre Mahallesi’nde düzenlenen ‘Balıkesir Uluslararası Göstergebilim Buluşmaları’nda bir araya geldi. Etkinlik 28 Temmuz’a kadar devam edecek.

Balıkesir Uluslararası Göstergebilim Yaz Buluşmaları adlı bilimsel etkinlik, Türkiye, Fransa, İtalya, İspanya ve Kolombiya’dan ünlü göstergebilim uzmanlarının katılımı ile 24 Temmuz Pazartesi günü başladı. Güre’de başlayan etkinliğin açılışına Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu da katıldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Anadolu Semiyotik Araştırmaları Derneği (ANASEM), NE10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezi, Türkiye Göstergebilim Çevresi (TGÇ) ve TAMGA Türkiye Göstergebilim Araştırmaları Dergisi işbirliğinde yapılan seminerler, Uluslararası Göstergebilim Araştırmaları Derneği’nin (IASS-AIS -The International Associationfor Semiotic Studies) himayesinde düzenleniyor. Ayrıca etkinliğe CeReS-Centre d’Edtudes Sémiotiques, EPHEP-Ecole Proriques de Hautes Etudes-Paris, FACETS-Face Aesthetics in Contemporary E-Techological Societies ve Université Paris 8-Vincennes Saint Denis; Coruna Üniversitesi ve Kolombiya Milli Üniversitesi gibi üniversite ve araştırma merkezlerinden uzmanlar katılıyor.

Farklı konular alanının uzmanlarınca tartışılıyor

Etkinliklerde Paris Üniversitesinden Prof. Dr. Bruno Canque "Canlılar Göstergebilimi", Paris 8 Saint Denis Üniversitesinden Prof. Dr. Dennis Bertrant "Toplum, Çevre, Siyaset ve Mistik Unsurların Göstergebilimsel İlişkileri", İstinye Üniversitesinden Betül Çanakpınar "Siyasal Söyleme Göstergebilimsel Yaklaşım", Galatasaray Üniversitesinden Prof. Dr. Halime Yücel "İletişim, Reklam ve Göstergebilim", Limoges Üniversitesinden Prof. Dr. Jacques Fontanille "Müşterek Ekolojik Hayat Tarzları", Balıkesir Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Özsarı "Edebi Eleştiri ve Göstergebilim", Coruna Üniversitesinden Prof. Dr. Jose Maria Pas Gago "Moda ve Göstergebilim", Turin Üniversitesinden Prof. Dr. Massimo Leone "Dijital Kültür ve Göstergebilim", Kolombiya Milli Üniversitesinden Prof. Dr. Neyla Graciela Pardo Abril "Söylem Çözümlemeleri", Adnan Menderes Üniversitesinden Prof. Dr. Mustafa Sarıca "Mitoloji ve Göstergebilim", Pamukkale Üniversitesinden Prof. Dr. Nurten Sarıca "Göstergebilimsel Açıdan Çocuk Dili", Artuklu Üniversitesinden Doç. Dr. Murat Kalelioğlu "Afet Göstergebilimi: Depremin Dili, Dilin Depremi", Balıkesir Büyükşehir Belediyesi N10 Şehir Araştırmaları ve Teknoloji Geliştirme Merkezinden Mürsel Sabancı-Elif Binici-Dr. Rahmi Melih Çörtük ise "Balıkesir’in Sembollerine Göstergebilimsel Bir Yaklaşım" konularında seminerler veriyor.

"Göstergebilim araştırmalarını desteklemeye devam edeceğiz"

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, açılış töreninde yaptığı konuşmada farklı özellikleri bir arada barındıran bir şehir olan Balıkesir’in dağlarından bal, ovalarından yağ aktığını söyledi. Şehrin göstergebilimciler için araştırılacak pek çok malzemeyi barındırdığını söyleyen Yılmaz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak göstergebilim araştırmalarını desteklemeye devam edeceklerini vurguladı. 2024 yılında Uluslararası Asya Göstergebilim Sempozyumu’nun da Balıkesir’de düzenleneceğini belirten Başkan Yılmaz, bu tür uluslararası etkinliklerle Balıkesir’i uluslararası bir şehir haline getirmeyi hedefledikleri vurguladı.

"Yeni bir bilim"

Balıkesir Üniversitesi Rektörü Yücel Oğurlu da yaptığı konuşmada dilbilim ve göstergebilimin yeni bir bilim olduğunu, üniversite olarak göstergebilimle ilgili etkinlikleri destekleyeceklerini söyledi.

Açılışta konuşan Turin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Massimo Leone, Türkiye’nin tarihi derinliklere sahip bir coğrafyada bulunduğunu, pek çok göstergeyi barındırdığını söyledi. Leone, yeni metodolojiler içeren göstergebilimin pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de yaygın bir metot olarak kullanılabileceğini ifade etti.

Seminerlere Türkiye, Fransa, İtalya, İspanya ve Kolombiya’dan katılan bilim adamları, Asos Antik Kenti’ni de ziyaret ettiler. Balıkesir Göstergebilim Seminerleri 28 Temmuz Cuma günü sona erecek.