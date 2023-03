Çiftçisinin ‘beyaz altın’ olarak adlandırdığı ve dünyanın en kaliteli sarımsağı olarak gösterilen Taşköprü sarımsağının ekimine başlandı. Verimin daha fazla sağlanması için el ile ekilen Taşköprü sarımsağının ekiminde bu yıl işçi maliyetlerinin artması sebebiyle makine kullanımında artış yaşandı.

Çiftçisinin ‘beyaz altın’ olarak adlandırdığı ve dünyanın en kaliteli sarımsağı olarak gösterilen uluslararası coğrafi işaretli Taşköprü sarımsağının ekimi devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumunun verilerine göre Türkiye’nin sarımsak ihtiyacının yüzde 25’lik kısmının karşılandığı Taşköprü sarımsağı, 4 binden fazla ailenin geçim kaynağı oluyor. Mart ayının ortasına kadar sarımsak ekimi devam edecek Taşköprü sarımsağı, verimi arttırdığı gerekçesiyle el ile geleneksel usullerle dikimi yapılan Taşköprü sarımsağının ekiminde bu yıl işçi maliyetlerinin artması sebebiyle makine kullanımı yaygınlaştı. Üreticiler, maliyetlerden ötürü bu yıl el ile dikimin yanı sıra makineli dikimdi gerçekleştiriyor.

"Her derde deva olarak biliniyor”

Şubat ayının sonundan itibaren dikimin başladığını ifade eden Aliye Güllü, “Sarımsak işleriyle uğraşıyorum. 40-50 tane elemanın çavuşluğunu yapıyorum, arkadaşlarımızla birlikte tarlada çalışıyoruz. Dünyaca ünlü Taşköprü sarımsağımızın dikimi başladı. 20 gündür çalışıyoruz. Taşköprü sarımsağı ünlü bir sarımsak, her derde deva olarak biliniyor. Taşköprü’de iş çok işe yetişemiyoruz, her gelene iş var, işçi bulamıyoruz, tarla sahipleri de işçi bulamıyor. El dikimi çok güzel. Makineyle dikildiğinde iyi verim alamıyorsun ama elinle diktiğinde çok güzel verim alıyorsun. Her diktiğin bitiyor, o yüzden herkes el dikimini tercih ediyor. Hasadımız, Temmuz ayında başlıyor, verimini alıyoruz. Temizlemesi var, kazması var, sökmesi var yani her zaman iş var. Çok şükür kazancımız iyi” diye konuştu.

“Maliyetlerden ötürü el ile dikimin yanı sıra makineli dikimde yapıldı”

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde sarımsak üreticiliği yapan Erdal Yıldırım da, “Sarımsak ve birçok ürün ekiyoruz. Bizim Kastamonu sarımsağımız dünyada birinci. Antep, Hatay bu illerde de ekiliyor ama onların aromasını ölçtüğümüz zaman Kastamonu sarımsağının aroması daha yüksek çıkıyor. Maliyetlerden dolayı bu sene el ekimi çok az oldu, hep makine ekimi oldu. Onda da düzgün verim alamıyoruz, elde kökünün üzerine dikiyoruz, makinede rastgele bitiyor. Bundan dolayı ürün çok geç uyanıp toprağın yüzüne öyle çıkıyor. Taban fiyatımız yok, herhangi bir yardımımız yok, çiftçi ekiyor ne olup olmayacağını bilemiyor inşallah bu sene iyi olur. Dikime başladık, geçen seneye göre bu sene biraz daha maliyetlerden sonra daha az dikim yapılıyor. Yüzde 50, yüzde 60’ı anca dikili. Geçen seneye göre biraz daha az" şeklinde konuştu.

“Taşköprü sarımsağının zincir marketlerde yer almasını talep ediyoruz”

Kastamonu’nun Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde sarımsak üreticiliği yapan Kemal Yıldırım ise “Gördüğünüz gibi burası makineyle ekim yapılan bir sarımsak tarlası. Geçen seneye göre daha fazla makine ile ekim var. İşçi maliyetleri ve enflasyondan dolayı genelde makine ile ekim yapılıyor. Geçen seneye göre ekimin az olduğu söyleniyor. Daha ekim bitmediği için kat’i bir durum yok. Genelde el dikimi yapan olsa da bu sene makine, geçen seneye göre daha fazla. Tarımdaki dengesizlikten dolayı her geçen sene bu işi yapmak daha da zorlaşıyor” ifadelerini kullandı.