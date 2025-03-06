Kütahya’nın Tavşanlı İlçesinde Savaş Sanatları Ustası Metin Kayar Kuruçay Ortaokulunu ziyaret etti.

Tavşanlı Kuruçay Ortaokulu, dünyaca ünlü savaş sanatları ustası Metin Kayar’ı ağırladı. Kariyeri boyunca 16 kez dünya şampiyonu olan Metin Kayar, okulun tüm öğrencilerine savaş sanatlarını tanıtarak büyük bir ilgiyle karşılandı.

Beden eğitimi öğretmeni Fatma Özhan’ın davetlisi olarak gelen Kayar, öğrencilere savaş sanatlarının sadece fiziksel bir mücadele değil, aynı zamanda disiplin, özsaygı ve kendini geliştirme üzerinde de yoğunlaştığını vurguladı. Öğrenciler, Kayar’ın etkileyici gösterilerini izleyerek bu sanatların tekniklerini öğrenme fırsatı buldular. Etkinlik, çok sayıda öğrenci ve öğretmenin katılımıyla gerçekleştirildi. Kayar, tüm öğrencilere savaş sanatlarının faydalarını anlatarak, onları bu alana yönelmeye teşvik etti. Öğrenciler, Metin Kayar ile fotoğraf çektirirken, büyük bir mutluluk yaşadılar.

Kuruçay Ortaokulu yönetimi, bu tür etkinliklerin öğrencilerin motivasyonunu artırdığını ve sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemelerine katkıda bulunduğunu belirtti. Metin Kayar’ın ziyareti, okulda unutulmaz anlar yaşanmasına vesile oldu.