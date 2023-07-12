Dünyanın en güçlü seslerinden biri olarak tanınan, genç yaşlarında başladığı müzik hayatında Whithey Houston, Michael Jackson ve birçok dünya starına vokalistlik yapan Amerikalı şarkıcı Della Miles, Marmaris’e gelerek bir dizi ziyaretlerde bulundu. Michael Jakson ve Whithney Houston ile birlikte çalışmanın kendisi için çok büyük bir şans olduğunu belirten sanatçı, Türkiye’ye yerleşme sürecini ve Müslüman olmasını da anlattı.

Tüm dünyayı etkisi altına korona virüs pandemisinin ardından Türkiye’ye yerleşen ve 3 yıldır Dalyan’dan dünyanın her yerindeki konserlere gidip gelen Della Miles, Marmaris’e hayran kaldığını belirtti. Verdiği konserlerde ‘dom dom kurşunu’, ’sil baştan’, ’yalnızım ben’, ’senden daha güzel’ şarkılarını Türkçe söylemesi ile Türkiye’de de gönüllerde taht kuran Amerikalı sanatçı son olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kibariye ile düet yaparak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için ’umutlar seninle’ şarkısını seslendirdi.

"Türkiye’ye ilk defa 2013 yılında gelmiştim"

Türkiye’ye ilk defa 2013 yılında bir tanıtım klibi için geldiğini belirten Miles, "Çeşme’ye gelmiştim. Tabi o zamanlar burada yaşayacağımı hiç tahmin bile edemezdim. Ancak sonra gelişmeler ardı ardına yaşanmaya başladı ve menajerim ile tanıştım. Türkiye konserleri başladı ve sonra yerleştim" diyerek, Türkiye’de yaşamaya karar vermesini anlattı.

"Tatile geldiğimde hayalimdeki evi gördüm ve burada yaşamaya karar verdim"

Ünlü sanatçı Della Miles 2018 yılından bu yana Türkiye’de yaşamaya karar vermesi ile ilgili, "Dalyan’a tatile gelmiştim. Tekne turu yaparken bir ev gördüm ve durmalarını söyledim. Sonra Allah’a dua ettim o evin benim olması için. Ertesi gün beni ev sahibi ile tanıştıracak olan komşu ile tanışarak dualarımın kabul olmasını yaşadım" dedi.

"Müzik hayatıma 3 yaşında kilisede başladım"

Müzik hayatına nasıl başladığını anlatan Miles, "Üç yaşındayken annemin piyano çaldığı kilisede şarkı söyleyerek başladım. O gün bana söylediğim şarkı için para ödediler ve ben profesyonel olarak müzik hayatına atılmış oldum" diyerek, sonraki yıllarda eğitimlerine ağırlık vererek genç yaşlarda ünlü isimler ile çalışmaya başladığını söyledi.

"Türkçe zor bir dil"

Üç yıldır Türkiye’de yaşayan ve birçok Türkçe şarkı seslendiren Miles kendisine yöneltilen Türkçe albüm sorusuna, "Türkçe zor bir dil olduğu için albüm olayına pek girmek istemiyorum. Ancak Nil Burak’ın şarkısı ’yalnızım ben’ şarkısını tek başıma seslendirdim. Yani söylenmiş bir şarkıyı yeniden seslendirmek benim için daha kolay oluyor" şeklinde cevap verdi.

Miles, Türk müziği ve kendi yaptığı müziğe değinerek, "Rock müzik akorlar ve enstrümanlar ile bizim yaptığımız müzik tarzı ile daha çok uyuşuyor. Şebnem Ferah şarkısını söylerken çok rahat söyledim. Ancak halk müziği biraz daha farklı ve daha zor ama söylemesi de çok zevkli" ifadelerini kullandı.

"Michael Jackson ve Whitney Houston ile çalıştığım için çok mutluyum"

Çok genç yaşlarda müzik hayatına atıldığını belirten Della Miles vokalistliklerini yaptığı dünya starları Michael Jackson ve Whitney Houston’dan da bahsederek, "Michael Jackson tartışmasız çok zeki biriydi. Ancak son zamanlarında hayatında tam olarak yolunda gitmeyen bazı konular yüzünden mutlu olmadığını düşünüyorum. Aramızdan ayrılışı ile ben de çok üzüldüm. Kendisiyle daha çok vakit geçirdiğim Whitney Houston ise zeki ve farklı biriydi. Sesi inanılmazdı ancak o da müzik sektörünün kendine has zorlukları ile mücadele ediyordu. Ben de bu müzik sektöründe olmakla birlikte tam da merkezime alarak yaşamıyorum" diye konuştu.

"Müslüman olmayı saldırılardan dolayı değil, Allah’a inandığım için seçtim"

Müslüman olmasının camilere yapılan saldırıların ardından başladığı haberlerine de yanıt veren ünlü şarkıcı Miles, "Dünya gerçekten çok kötü bir hal aldı. Camilere, okullara, insanlara yapılan her türlü saldırıyı kınıyorum. Ancak ben Müslüman olmayı Allah’a olan inancım sebebi ile seçtim ve hiç kimse beni zorlamadı. Sadece bu dine inandım ve bu dini yaşamak istedim. İyi bir insan olmayı seçtim, saldırılara maruz kalanlara yardım etmeyi seçtim" dedi.

"Marmaris’e daha önce de geldim ve çok sevdim"

Marmaris’e menajeri ile gelen ve Belediye Başkanı Mehmet Oktay’ı ziyaret ettikten sonra Marmaris Kalesi, eski Marmaris ve yat limanını dolaşıp bir mekanda limonata içen Della Miles, Marmaris hakkında "Daha önce birkaç kez gezmek için, yemek yemek için buraya gelmiştim. Burası muhteşem bir yer. Burası ile ilgili güzel planlarım var ve tekrar geleceğim" diyerek, sonraki klibini Marmaris’te çekebileceğinin mesajını verdi.

Marmaris’te çıkan orman yangınlarıyla ilgili de konuşan Della Miles, "Tabiat bize sunulan en güzel hediye. Gerek insan yoluyla gerek doğal yollarla çıkan yangınlar çok korkutucu. Bizim doğamızı, doğanın içinde yaşayan hayvanları korumamız gerek. Yeniden yeşermesi için elimizden geleni yapmalıyız" dedi.

Müzik hayatına başlamak isteyenlere de mesaj veren Della Miles, "Başarıya odaklanırlarsa başarısız olurlarsa, hırs iyi bir şey değildir. 20 bin 30 bin kişinin kendilerini alkışlaması karakterlerini değiştirmesin. Onlar müziği için gelip alkışlıyorlar. Şöhretin, iyi bir insan olmalarının önüne geçmesine izin vermesinler. Eve gittikleri zaman kendileri ile baş başa kalacaklar. Başarıya değil iyi insan olmaya inanırlarsa zaten her şey istedikleri gibi olur" şeklinde konuşarak, kendisinin asla tütün ürünü ve alkol kullanmadığını ve gençlere de tavsiye etmediğini belirtti.