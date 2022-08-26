Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü mezunu, çağdaş klasik müzik bestecisi Çağdaş Onaran, eğitimine devam etmek üzere dünyada adından söz ettiren Avrupa’nın başarılı sanat okullarından biri olan Kunst Universitaet Graz’dan kabul aldı.

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü mezunu, çağdaş klasik müzik bestecisi Çağdaş Onaran, eğitimine devam etmek üzere dünyada adından söz ettiren Avrupa’nın başarılı sanat okullarından biri olan Kunst Universitaet Graz’dan kabul aldı.

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümünden mezun olan çağdaş klasik müzik bestecisi Çağdaş Onaran, yüksek lisans eğitimi için başvurduğu Avusturya’da bulunan Kunst Universitaet Graz’dan (Graz Müzik ve Sahne Sanatları Üniversitesi) kabul alarak büyük mutluluk yaşadı Ortaokuldan beri müzikle ilgilenen Onaran, lise eğitimini Manisa Güzel Sanatlar Lisesinde tamamladıktan sonra Yaşar Üniversitesi Müzik Bölümünü kazandı. Öğrencilik hayatı boyunca çağdaş klasik müzik türünde 10 besteye imza atan ve bestelerinin birçoğu yurt dışında seslendirilen Onaran, Avrupa’nın başarılı sanat okullarından biri olan Kunst Universitaet Graz’dan kabul almanın gururunu yaşadı. Genç besteci, kariyerine akademide devam etmek istediğini söyledi.

Onaran, “Graz’da, Fransız besteci Franck Bedrossian da eğitmenlerimden biri olacak, onunla çalışmayı uzun süredir istiyordum. Bu hayalimi gerçekleştireceğim için çok mutluyum” dedi.