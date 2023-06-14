Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Arama Kurtarma Birimi (MEB AKUB) ekipleri Salda Gölü’nde su altı arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığına ait Arama Kurtarma Birimleri MEB AKUB 2023 yılı eğitim faaliyetlerine aralıksız devam ediyor. Eğitim faaliyetleri çerçevesinde 81 ilin il koordinatörünün katılımıyla Burdur’da 5 günlük eğitim semineri düzenleniyor. Eğitim faaliyetinin bugünkü programı da Yeşilova ilçesinde bulunan Salda Gölü’nde gerçekleştirildi.

Seminer için Salda Gölü’ne gelen ekipler su altı ve üstü arama kurtarma tatbikatı gerçekleştirdi. Senaryo gereği göle bırakılan cansız manken Burdur İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne bağlı (AFAD) dalgıçlar tarafından arama tarama çalışmalarının ardından bulunarak sudan çıkarıldı. Bu tatbikatta MEB AKUB ekiplerine afet bölgelerinde arama kurtarma ve boğulma vakalarında nasıl hareket etmeleri gerektiği öğretildi.

"81 ilde İstanbul’da 2 tane olmak üzere 83 MEB AKUB ekibi oluşturduk"

Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü İşyeri Sağlık ve Güvenliği Daire Başkanlığı Güvenlik Hizmetleri Koordinatörü Gökalp Akdoğan eğitim faaliyetleri ile ilgili yaptığı açıklamada “Milli Eğitim Bakanlığı olarak 2021 yılında Afet ve Acil Durum Yönetimi Genelgemizi yayınladık. Bu genelge çerçevesinde 81 ilde İstanbul’da 2 tane olmak üzere 83 MEB AKUB ekibi oluşturduk. Bu ekiplerimiz 25 asil 5 yedek üyeden oluşuyor. Bu ekiplerimizle her sene düzenli olarak tatbikatlar gerçekleştiriyoruz. 2022 yılında Aksaray’da tatbikatımızı gerçekleştirdik. Bu yıl yani 2023 yılı içerisinde Burdur ilimizde tatbikatımızı gerçekleştiriyoruz.” dedi.

"Şu anda 2 bin 500 kişilik bir ekibimiz var"

Milli Eğitim Bakanlığı İşyeri ve Sağlık Güvenliği Birimi Daire Başkanlığı MEB AKUB sorumlusu Şube Müdürü Metin Tayarer ise MEB AKUB ekiplerinin deprem bölgesinde yaptığı çalışmaları; “Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde 5000 kişi ile faaliyet gösterdik. Deprem bölgesinde arama kurtarma faaliyetlerinde yer aldık. Okullarımızda çıkartmış olduğumuz yemekler ile vatandaşlarımıza yemek ikramında bulunduk. Çadır kentler oluşturduk. Çadır kentlerin koordinasyon merkezlerini sağladık. Aynı zamanda çocuklarımızın psikolojik destek almaları için MEB AKUB ekipleri çadırlarını ve malzemelerinin yerleştirilmesini temin ettik. Şu anda 2 bin 500 kişilik bir ekibimiz var. Bu ekibimizi akredite edeceğiz en kısa zamanda. Bu gelişim seminerlerimiz ile birlikte en üst seviyeye ulaştırmak için 2027 yılı için stratejik hedeflerimiz var. Sayımızı 10 bine ulaştırmak için çalışmalarımız devam ediyor” sözleriyle açıkladı.

"Çocuklarımıza bu eğitimi kazandırmak zorunda olduğumuzu düşünüyoruz"

Burdur MEB AKUB Lider Yardımcısı Nurcan Kunt Erol ise MEB AKUB bünyesinde eğitimlere katılmanın onları daha bilinçli hale getirdiğinden bahsettiği açıklamasında “Bu kadar 81 ilden liderlerimiz ile bir araya gelmekten gurur ve onur duyuyorum. Afet bölgelerinde liderlerimiz hep birlikte çalıştılar. 11 ilde farklı şekilde gruplandılar. Bu süre içerisinde bu eğitim birbirimizle koordine olmamızı sağladı. Ve birlikte hareket edebilme bilinci kazandık. Bu sürecin planlanmasında yer aldım. 5 günlük programda yer aldım. Biz öğretmenler olarak çocuklarımıza bu eğitimi kazandırmak zorunda olduğumuzu düşünüyoruz” dedi.

"Cuma gününe kadar dolu dolu arama kurtarma talimatı çalışmaları yapılacak"

Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü İşyeri ve Güvenliği İş Sağlığı koordinatörü İlhami Dal ise Burdur’daki eğitim faaliyetleri ile ilgili yaptığı açıklamada; “81 il koordinatörümüzün ilk defa Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüğü çerçevesinde bir hizmet içi eğitim kapasite seminerini almış bulunduk. Burdur’da ilk günden itibaren öncelikle eğitim amacının yanında bizim Burdur’umuzun genel kültür, sosyal hayatının da tanıtımını, çünkü Burdur’da bir deprem bölgesi, birinci bölgede. Burada bakanlığımızdan farkındalığı bir arada yaşamak amacıyla Burdur’u tercih etmesini istedik. Cuma gününe kadar dolu dolu arama kurtarma talimatı çalışmaları yapılacak. Dağda arama kurtarma, gece kampı, yangın, araçta sıkışma eğitimlerinin tamamı ile devam edecek” diye konuştu.