2023 yılına sayılı saatler kala turizm kenti Antalya’nın dünyaca ünlü sahili Konyaaltı,’nda yılın son yoğunluğu yaşandı. Sahile gelenler hem güneşlendi hem deniz keyfi yaptı hem de erken kutlama yapanlar bile oldu.

2023 yılına sayılı saatler kala turizm kenti Antalya’nın dünyaca ünlü sahili Konyaaltı,’nda yılın son yoğunluğu yaşandı. Sahile gelenler hem güneşlendi hem deniz keyfi yaptı hem de erken kutlama yapanlar bile oldu.

2023 yılına sayılı saatler kala Antalya’da yaşayanlar ve tatillerini geçiren turistler, yılın son gününde dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’ne akın etti. Havanın 20 deniz suyu sıcaklığının 20 derece ölçüldüğü kentte, sahile gelenler hem güneşlendi hem de deniz keyfi yaptı. Denize girenler kadar, sahil bandında oturup sohbet edenlerin, piknik yapanların çoğunlukta olduğu görüldü. Bazı turistler ise sörf yaptı, bazıları ise sadece güneşlendi. Gençler ise yeşillik alanda müzik eşliğinde erken kutlama yaptıkları görüldü.

"Deniz keyfi yaptı"

Diyarbakır’dan gelen ve denize giren İbrahim, “Yılın son gününde Antalya’dayız, yeni yıla burada gireceğiz. Yeni yıl herkese sağlık mutluluk ve bol kazanç getirsin. Konyaaltı’nda hava çok güzel sıcak, beklemediğimiz bir havaydı. Yüzdük kendimize geldik” dedi.

Sahilde kitap okuyan Ali Akın, " Güzel bir hava bu mevsimde. Barışın kardeşliğin yoksulluğun olmadığı herklesin kardeş içine barış içinde güzel günler diliyorum. Bu yıldan daha umutluyuz. Bu hava nedeniyle sahilde çok büyük kalabalık var, herkese değerlendiriyor” diye konuştu.

"Erken eğlence"

Arkadaşlarıyla eğlenen Harun Eser Erol, “Yılbaşını arkadaşlarımızla erkenden kutluyoruz. Güzel bir piknik havasında oldu. Daha var yeni yıla ama eğlence gece devam edecek” ifadelerine yer verdi.