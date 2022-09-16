Antalya Konyaaltı Sahili’nde, denize birlikte girdiği arkadaşının geriye dönmediğini söyleyen bir kişinin ihbarı, polis, deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerini alarma geçirdi. İhbarda bulunan kişiye ulaşılamazken, yapılan aramalarda da herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Antalya Konyaaltı Sahili’nde, denize birlikte girdiği arkadaşının geriye dönmediğini söyleyen bir kişinin ihbarı, polis, deniz polisi ve sahil güvenlik ekiplerini alarma geçirdi. İhbarda bulunan kişiye ulaşılamazken, yapılan aramalarda da herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

Ekipleri alarma geçiren olay, Konyaaltı Sahili’nde sabah erken saatlerde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, ismi öğrenilemeyen 65 yaşlarındaki bir kişi, plajdaki vatandaşlara denize birlikte girdiği arkadaşının geri dönmediğini söyleyip sahilden ayrıldı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine, polis, deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi. Ekipler, karada ve denizde ihbara konu kişiyi bulmak için yaklaşık 1 saatlik bir arama çalışması gerçekleştirdi. Deniz polisi ekipleri, kıyıdan yüzerek uzaklaşan tatilcileri tek tek kontrol etti, fazla açılmamaları konusunda da uyardı.

İhbarda bulunan kişiye ulaşılamazken, yapılan aramalarda da herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.