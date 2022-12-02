Dünyaca ünlü Kızkumu plajının da bulunduğu Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi’nde geçtiğimiz yaz belediye ekipleri tarafından yağmur sularının gitmesi için açılan yolların kapanmaması üzerine mahalle sakinleri yetkililerden yardım isteyerek, yollarının yapılmasını istedi.

Dünyaca ünlü Kızkumu plajının da bulunduğu Muğla’nın Marmaris ilçesine bağlı Orhaniye Mahallesi’nde geçtiğimiz yaz belediye ekipleri tarafından yağmur sularının gitmesi için açılan yolların kapanmaması üzerine mahalle sakinleri yetkililerden yardım isteyerek, yollarının yapılmasını istedi.

2021 yılında yaşanan Marmaris yangını sonrası etkilenen mahallelerden olan Orhaniye’de de geçtiğimiz kış aşırı sağanak yağışlardan dolayı evleri su basmış yollar kullanılamaz hale gelmişti. Bu yaz belediye ekipleri gelerek yağmur sularının tahliyesi ve baskınları önlemek için alt yapı çalışmaları başlattı. Çalışmalardan sonra araçlar ve yayalar özellikle yağmurdan sonra göle dönen yollardan geçmekte zorlandığı ve bazı vatandaşların kendi imkanları ile evlerinin önünde bulunan çukurları kapattığı öğrenildi.

Orhaniye Mahallesi sakinlerinden Yakup Kaya, "Her yağmurda yol böyle oluyor, ıslanmamak hasta olmamak için akrobatik hareketler ile yoldan yürüyoruz yetkililerden yardım bekliyoruz’’ dedi.

Yapılan alt yapı çalışmalarından sonra yolların kullanılamaz hale geldiğini belirten Orhaniye Mahallesi Muhtarı Cem Dinç "Yaklaşık 2 yıl önce Muğla Büyükşehir belediyesine buranın bu yolun yağmur suyu gider hattı için başvuruda bulunmuştuk. Bu sene Haziran ayında bu yol Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından kazıldı ve döşendi. Ancak ondan sonra bu yol içme suyu hattı yapılacak diye tamir edilmedi. Defalarca müracaat etmeme rağmen hiçbirinden olumlu bir cevap gelmedi. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla çukurları kapatmaya, evlere geçişleri kapatmaya çalışıyor. Bir şekilde yaşamlarında idame ettirmeye çalışıyorlar. "Normalde bu yolu onların yapması lazım bir ara" dediler. Aradım, "O yolu Marmaris Belediyesi yapacak biz Marmaris Belediyesi’ne ödeme yapacağız" dediler dün. Dün odun dağıtırken tekrar aradım ama Marmaris Belediyesi yapmayacakmış, Muğla Büyükşehir’in yapması gereken bir yol Büyükşehir Fen işlerinden bir müdürle görüştüm ancak kendisinin konu ile ilgili haberi olmadığını öğrendim. Bu tip kazıların MUSKİ ve Büyükşehir Belediyesi Fen işleri arasında bir protokol ile yapıldığını öğrendim bana dönüş yapılacağını söylediler hala dönüş yapan yok ‘’ iddiasında bulunarak yetkililerden yardım istedi.

"Geçen yıl taşkın oldu bu yıl olmasın"

Muhtar Dinç konuşmasının devamında "Malumunuz geçen sene çok büyük bir yangın atlattık, yangından sonra da çok kötü bir kış geçirdik. Bir çok noktada taşkın ve baskınlar oldu bu sene olmaması için hiçbir sebep yok hiçbir yatırım yok. Bu yol yapılmış olsaydı en azından bu yoldaki biriken sular denize gidecekti, bir nebze de olsa müdahale şansımız olabilirdi. Şimdi bu yolun da bütün suyu ara sokaklara gitmeye devam edecek yine denize gitmeyecek zaten boruların içi toprakla dolmuş, bu borular nasıl temizlenecek açılacak, yapılan masraflara yazık" diyerek tekrar bir felaket yaşamamak için bir an önce yetkililerden çözüm ve destek beklediğini belirtti.