Espressolab, ‘Dünyanın En İyi Pasta Şefi’ ödülünün sahibi Amerikalı şef Antonio Bachour’u Espressolab Roastery’de ağırladı. Antonio Bachour’un reçetelerinden özel tatların eğitimini alan şefler, tarifleri Merter ve Caddebostan mağazalarında misafirleriyle buluşturacak.

Yerli ve milli marka olan Espressolab, 2018 yılında The Best Chef Awards’ta ’Dünyanın En İyi Pasta Şefi’ ödülünün sahibi Amerikalı şef Antonio Bachour ile iş birliğine imza attı. Antonio Bachour, pastacılık ve hamur işi lezzet çıtasını yükseltecek 5 özel reçetesinin inceliklerini Espressolab şeflerine Merter Roastery’de 4 gün süren eğitimlerle aktardı. Bakery deneyimini yeni bir yere taşıyan marka, Bachour’un farklı beş tarifini menüsüne ekledi. Bu farklı beş tarif 15 Temmuz’da Espressolab Roastery ve Caddebostan mağazalarında satışa sunulacak.

“Gerçekleştirdiğimiz iş birliğinden oldukça mutluyum”

Türkiye’ye ilk defa 2009 yılında geldiğini ve o zamanlar sadece Türk tatlılarının ön planda olduğunu ifade eden Antonio Bachour, “Bugün görüyorum ki Türkiye’de pek çok ülkenin tatlıları yapılıyor ve birçok yeni kafe açılıyor. Markanın bu anlamda fark oluşturduğunu düşünüyorum. 20’yi aşkın tatlı çeşidi ve taze ürünleri ile müşterilerine çok özel bir deneyim yaşatıyor. Türkiye’ye her geldiğimde Espressolab’i fark ediyordum. Geçtiğimiz yıl Gastromasa’da Espressolab’in şefleri Ünal ve Sara ile tanıştım. Birlikte bir iş birliği yapmak istediklerini söylediler. Bu teklifi duyunca oldukça heyecanlandım. Çünkü aslında marka ile çok ortak noktamız var. Bunlardan en önemlisi ise kalite ve tazelik” şeklinde konuştu.

“İyi bir kahve deneyimi yaşatmak için özel reçeteli tarifler hazırladık”

Hayata geçirdikleri iş birliği ile birlikte hazırlanan tatlıların müşterilere farklı bir deneyim alanı oluşturacağını belirten Bachour sözlerine şu şekilde devam etti: “Artık günümüzde insanlar sadece bir kahve içmek için kafelere gitmiyor. Aynı zamanda bir deneyim yaşamak, vakit geçirmek ve farklı tatlar keşfetmek istiyor. Bizler de bu bakış açısıyla daha iyi bir kahve deneyimi yaşatmak için özel reçeteli tarifler hazırladık. Ürünlerimizde bolca çikolata ve meyve kullandık. Tüm tatlılarımızın hem sıcak hem de soğuk kahveler ile birlikte uyumla tüketilebilmesine özen gösterdik. Espressolab misafirlerinin de keyifle deneyimleyeceği farklı tatlar hazırlamaktan ve bu keyifli iş birliğinden oldukça mutluyum” ifadelerini kullandı.

"Mutfağımızı kahvemiz kadar önemsiyoruz”

Kahve dükkanlarında misafirlere sunulan yiyeceklerin de kahvenin niteliği kadar önemli olduğunun altını çizen Espressolab Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Ersin Kefeli, “Kahvecilerin sayısı dünyada giderek artıyor ve önemli bir popüler kültür haline geliyor. Ancak, pazar analizi yaptığımızda kahvenin yanında sunulan ürünlerin kahve kadar önemli görünmediğini gözlemliyoruz. Donuk ürünler ön planda tutuluyor. Kahve dükkanlarına giden misafirler ise içtikleri kahvenin kalitesi kadar yediği sandviçin, pastanın veya fırın ürünlerinin taze ve lezzetli olmasını bekliyor. Marka olarak biz de değişen tüketim alışkanlıklarının farkındayız ve mutfağımızı kahvemiz kadar önemsiyoruz. Ürünlerimizi günlük üretiyor, misafirlerimizi sadece bize özel lezzetlerle buluşturmaya özen gösteriyoruz. Birçok mağazamızda ise açık mutfak konsepti ile misafirlerimizin karşısına çıkıyoruz. Böylelikle, kahve severlerin şeflerimizin taze üretim yaptığını bizzat görmesini arzuluyoruz. Bu kapsamda bu yıl dünyanın dört bir yanında şefler ağırladık. Özellikle dünyaca ünlü pasta şefi Antonio Bachour ile yaptığımız iş birliği bizim için çok kıymetli” diye konuştu.

Alışılmış standardın üzerinde lezzetler

Verilen bilgiye göre, Antonio Bachour’ın Espressolab mutfağına giren tarifleri arasında, Choux Pikan Cevizli Bisküvi, Mont Blanc, Bachour Rocher, Antep Fıstıklı Çilekli Kek ve Rocher CROISSANT Roll yer alıyor.